Début : 2025-07-05 20:30:00

2025-07-05

LE BAL BASTRINGUE DES ESTIVALES est un théâtre forain contemporain, festif et participatif créé par le collectif artistique Piba et Derezo avec des comédiens complices du territoire.

Tout à la fois un bal, un karaoké, des impromptus de théâtre et de l’humour !

Un collectif d’interprètes professionnels lance le joyeux défi d’un projet sur mesure mêlant théâtre et musique pour une soirée festive ouverte à toutes et à tous.

Des comédiens et musiciens professionnels partageront la scène avec quelques comédiens et comédiennes amateurs du territoire, qui auront été invités à rejoindre l’aventure cinq jours avant la représentation, entraînés par les artistes professionnels des compagnies Derezo et Piba.

Ce concept juxtapose des reprises de chansons populaires et des jeux de capsules théâtrales pleines de surprises et d’humour joyeusement décalé.

Au programme, des reprises burlesques de chansons de variétés connues de toutes et tous, qui ré-enchanteront toutes les générations qui donneront lieu à un karaoké géant pour suivre collectivement les paroles en direct. Le répertoire étendu des années 60 à nos jours, proposera une quinzaine de chansons revisitées par des musiciens multi-instrumentistes sur scène.

Installés autour de tables de bistrot, le public assistera à des impromptus véritables numéros de cabaret-théâtre qui viendront surprendre les spectateurs tout au long de cette soirée festive et humoristique, dans un décor de bal populaire, de boule à facettes et pourquoi pas autour un verre.

Les petites halles 1 rue du Jardin des plantes Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

English : Les Estivales > Cabaret-théâtre « Le bal des bastringue »

– LE CABARET DU CHAT QUI DANSE SAC ADOS SPECTACLE CURTAIN RAISER.

The « Sac Ados Spectacle » troupe of young actors presents a family show on the theme of the 80th anniversary of the Liberation, in a joyful, offbeat cabaret world of the interteen and post-war years. Storytellers, singers, magicians and puppeteers follow one another in a show led by this cheerful troupe of 16 actors aged 12 to 17. At 7.30pm Duration: 30mn All audiences FREE.

– L?ENVOLÉE CHIMÉRIQUE Cie Chimères et Singulières.

In a world where chimeras become fowl, some strange birds decide to land on the fragile branch of freedom. On the shores between life and death, they fly through their undeniable states of mind. In this equestrian concert, the choreography becomes an ode to freedom, a tribute to the sacrifices and compromises it requires. 8pm Duration: 1h All audiences FREE.

– C?URS VAILLANTS Film by Mona ACHACHE.

With Camille Cottin, Maé Roudet-Rubens, Léo Riehl.

As part of the 80th anniversary of the Allied landings.

This is the odyssey of six Jewish children who went into hiding during the war, seeking refuge where no one would think to look for them? in the château and grounds of the Chambord estate, amidst the hidden works of art of the Louvre. Nothing is impossible to a valiant heart? At 9:30 pm Duration: 1h30 From 8 years FREE.

German :

LE BAL BASTRINGUE DES ESTIVALES ist ein zeitgenössisches, festliches und partizipatives Jahrmarkttheater, das von dem Künstlerkollektiv Piba und Derezo mit Schauspielern, die Komplizen in der Region sind, geschaffen wurde.

Alles in einem: ein Ball, Karaoke, Theaterimprovisationen und Humor!

Ein Kollektiv professioneller Darsteller stellt sich der freudigen Herausforderung, ein maßgeschneidertes Projekt aus Theater und Musik für einen festlichen Abend zu entwickeln, der für alle offen ist.

Professionelle Schauspieler und Musiker teilen sich die Bühne mit einigen Amateurschauspielern und -schauspielerinnen aus der Region, die fünf Tage vor der Aufführung eingeladen wurden, sich dem Abenteuer anzuschließen, das von den professionellen Künstlern der Kompanien Derezo und Piba geleitet wird.

Dieses Konzept stellt Coverversionen von Volksliedern und Theaterkapselspiele voller Überraschungen und fröhlich-schrägem Humor nebeneinander.

Auf dem Programm stehen burleske Coverversionen von Varieté-Songs, die jeder kennt und die alle Generationen neu verzaubern werden und zu einem riesigen Karaoke führen, bei dem man gemeinsam die Texte live mitverfolgen kann. Das Repertoire reicht von den 60er Jahren bis heute und umfasst etwa 15 Lieder, die von Multi-Instrumentalisten auf der Bühne neu interpretiert werden.

Die Zuschauer werden an Bistrotischen Platz nehmen und den ganzen Abend über mit Kabarett-Theaterstücken überrascht, in einer Kulisse wie auf einem Volksfest, mit Discokugeln und einem Drink.

Italiano :

LE BAL BASTRINGUE DES ESTIVALES è un teatro da fiera contemporaneo, festivo e partecipativo creato dal collettivo artistico Piba et Derezo con attori locali.

È un ballo, un karaoke, un teatro improvvisato e uno spettacolo umoristico!

Un collettivo di artisti professionisti si cimenta nella gioiosa sfida di un progetto su misura che unisce teatro e musica per una serata di festa aperta a tutti.

Attori e musicisti professionisti condivideranno il palcoscenico con alcuni attori amatoriali locali, invitati a partecipare all’avventura cinque giorni prima dello spettacolo, allenati da artisti professionisti delle compagnie Derezo e Piba.

Questo concetto accosta cover di canzoni popolari a vignette teatrali piene di sorprese e di un umorismo gioiosamente anticonformista.

Il programma prevede cover burlesche di canzoni popolari che si rivolgono a tutte le generazioni e una gigantesca sessione di karaoke in cui è possibile cantare i testi dal vivo. Il repertorio spazia dagli anni ’60 ai giorni nostri, con circa 15 canzoni rivisitate da musicisti polistrumentisti sul palco.

Seduti attorno a tavoli da bistrot, gli spettatori potranno assistere a improvvisati numeri di cabaret-teatro che li sorprenderanno nel corso di questa serata festosa e divertente, sullo sfondo di un ballo popolare, di una palla da discoteca e, perché no, di un drink.

Espanol :

LE BAL BASTRINGUE DES ESTIVALES es un teatro de feria contemporáneo, festivo y participativo creado por el colectivo artístico Piba et Derezo con actores locales.

Es un baile, un karaoke, teatro improvisado y humor ¡todo en uno!

Un colectivo de intérpretes profesionales asume el alegre reto de un proyecto a medida que combina teatro y música para una velada festiva abierta a todos.

Actores y músicos profesionales compartirán el escenario con varios actores locales aficionados, invitados a participar en la aventura cinco días antes de la representación, dirigidos por artistas profesionales de las compañías Derezo y Piba.

Este concepto yuxtapone versiones de canciones populares con viñetas teatrales llenas de sorpresas y humor alegremente fuera de lo común.

El programa incluye versiones burlescas de canciones populares que gustarán a todas las generaciones, y una sesión de karaoke gigante en la que podrá cantar las letras en directo. El repertorio abarca desde los años 60 hasta nuestros días, con una quincena de canciones revisitadas por músicos multiinstrumentistas en escena.

Sentados en torno a mesas de bistró, los espectadores serán obsequiados con improvisados números de cabaret-teatro que les sorprenderán a lo largo de esta velada festiva y llena de humor, con el telón de fondo de un baile popular, una bola de discoteca y, por qué no, una copa.

