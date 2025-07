Les Estivales chez Carmen Carmen guinguette Saint-Léon-sur-Vézère

Carmen guinguette 3 ruelle de Port Léon Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

13 juillet 2025 21:00:00

23:00:00

2025-07-13

Chez Carmen guinguette.

Les Estivales, Apéro concert tapas.

Venez passer une soirée festive et musicale chez Carmen.

Brocante et Dj House avec Dj SLIN

DJ Périgourdine du collectif Vizara. Good vibes garanties ! 2 sets live de 16h à 18h et de 21h à 23h .

English :

Chez Carmen guinguette.

Brocante and Dj House with Dj SLIN

DJ Périgourdine from the Vizara collective. Good vibes guaranteed! 2 live sets from 4pm to 6pm and 9pm to 11pm

German : Les Estivales chez Carmen

Chez Carmen guinguette.

Trödelmarkt und Dj House mit Dj SLIN

DJ Périgourdine vom Kollektiv Vizara. Good vibes garantiert! 2 Live-Sets von 16h bis 18h und von 21h bis 23h

Italiano :

Guinguette Chez Carmen.

Mercato delle pulci e DJ House con DJ SLIN

DJ Périgourdine del collettivo Vizara. Buone vibrazioni garantite! 2 live set dalle 16.00 alle 18.00 e dalle 21.00 alle 23.00

Espanol : Les Estivales chez Carmen

Chez Carmen guinguette.

Rastro y House DJ con Dj SLIN

DJ Périgourdine del colectivo Vizara. ¡Buenas vibraciones garantizadas! 2 live sets de 16h a 18h y de 21h a 23h

L’événement Les Estivales chez Carmen Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2025-07-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère