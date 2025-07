Les Estivales chez Carmen Carmen guinguette Saint-Léon-sur-Vézère

Les Estivales chez Carmen Carmen guinguette Saint-Léon-sur-Vézère vendredi 18 juillet 2025.

Les Estivales chez Carmen

Carmen guinguette 3 ruelle de Port Léon Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Chez Carmen guinguette. Jazz Manouche avec ALRIYAH. Un voyage musical aux sonorités gypsy et méditerranéennes.

Les Estivales, Apéro concert tapas. Venez passer une soirée festive et musicale chez Carmen.

Carmen guinguette 3 ruelle de Port Léon Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 23 12 09

English :

Chez Carmen guinguette. Jazz Manouche with ALRIYAH. A musical voyage of gypsy and Mediterranean sounds.

German : Les Estivales chez Carmen

Chez Carmen guinguette. Gypsy Jazz mit ALRIYAH. Eine musikalische Reise mit Gypsy- und mediterranen Klängen.

Italiano :

Chez Carmen guinguette. Jazz gitano con ALRIYAH. Un viaggio musicale tra le sonorità gitane e mediterranee.

Espanol : Les Estivales chez Carmen

Chez Carmen guinguette. Jazz gitano con ALRIYAH. Un viaje musical de sonidos gitanos y mediterráneos.

