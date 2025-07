Les Estivales chez Carmen Carmen guinguette Saint-Léon-sur-Vézère

Les Estivales chez Carmen

Carmen guinguette 3 ruelle de Port Léon Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-01

2025-08-01

20H30. Variété française. Raphaëlle tout le monde nous emporte dans son univers avec sa vois et se guitare. Apéro concert tapas.

Les Estivales. Apéro concert tapas.

Variété française avec « Raphaëlle tout le monde ». Avec sa voix et sa guitare elle nous emporte dans son univers. .

English : Les Estivales chez Carmen

20H30. French variety. Raphaëlle tout le monde takes us into her world with her voice and guitar. Aperitif concert tapas.

German : Les Estivales chez Carmen

20H30. Französische Vielfalt. Raphaëlle tout le monde entführt uns in ihr Universum mit ihrem Gesang und ihrer Gitarre. Aperitif-Konzert mit Tapas.

Italiano :

20H30. Varietà francese. Raphaëlle tout le monde ci porta nel suo mondo con la sua voce e la sua chitarra. Aperitivo concerto di tapas.

Espanol : Les Estivales chez Carmen

20H30. Variedad francesa. Raphaëlle tout le monde nos adentra en su mundo con su voz y su guitarra. Aperitivo concierto tapas.

L’événement Les Estivales chez Carmen Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2025-07-17 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère