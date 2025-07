Les Estivales chez Carmen Carmen guinguette Saint-Léon-sur-Vézère

Carmen guinguette 3 ruelle de Port Léon Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

20H30. Ambiance 100% latino entre chants latino et DJ set. Fête du village et feu d’artifice à 22h30 . Apéro concert tapas.

Soirée latino avec Xenia Beltram et DJ Guaca.

Ambiance 100% latino entre chants latino et DJ set.

Fête du village et feu d’artifice à 22h30. .

English : Les Estivales chez Carmen

20H30. 100% Latino atmosphere with Latino songs and DJ set. Village festival and fireworks at 10:30pm. Aperitif concert tapas.

German : Les Estivales chez Carmen

20H30. 100% Latino-Atmosphäre zwischen Latino-Songs und DJ-Set. Dorffest und Feuerwerk um 22.30 Uhr. Aperitif-Konzert Tapas.

Italiano :

20H30. Atmosfera 100% latina con canzoni latine e DJ set. Festa del villaggio e fuochi d’artificio alle 22.30. Aperitivo concerto di tapas.

Espanol : Les Estivales chez Carmen

20H30. Ambiente 100% latino con canciones latinas y DJ set. Fiesta del pueblo y fuegos artificiales a las 22h30. Aperitivo concierto tapas.

L’événement Les Estivales chez Carmen Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2025-07-17 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère