Les Estivales > Cirque-humour « Playground » Brécey

Les Estivales > Cirque-humour « Playground » Brécey dimanche 6 juillet 2025.

Les Estivales > Cirque-humour « Playground »

Place du centre-ville Brécey Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 18:30:00

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Playground est un spectacle comique de cirque, s’élevant à plus de 8 mètres de haut.

Mât chinois, danse, théâtre et humour pour une multitude de surprises et d’aventures rocambolesques. Un terrain de jeux spectaculaire !

La mise en scène de Playground dépend des spectateurs qui le soutiendront par leur regard mais aussi par leurs corps, assis sur 8 chaises reliées au mât et faisant partie intégrante de la scénographie.

Conception, écriture et jeu Miguel Rubio / Regard extérieur Nacho Atienza / Scénographie Miguel Rubio.

Spectacle tout public GRATUIT, SANS RESERVATION.

Place du centre-ville Brécey 50370 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

English : Les Estivales > Cirque-humour « Playground »

Playground is a comic circus show soaring over 8 meters high.

Chinese masts, dance, theater and humor for a multitude of surprises and incredible adventures. A spectacular playground!

The staging of Playground depends on the spectators, who will support it with their eyes as well as their bodies, seated on 8 chairs linked to the mast and forming an integral part of the scenography.

Conceived, written and performed by Miguel Rubio / Outside view by Nacho Atienza / Set design by Miguel Rubio.

Show for all audiences FREE WITHOUT RESERVATION.

German :

Playground ist eine komische Zirkusshow, die bis zu 8 Meter in die Höhe ragt.

Chinesischer Mast, Tanz, Theater und Humor sorgen für eine Vielzahl von Überraschungen und unglaublichen Abenteuern. Ein spektakulärer Spielplatz!

Die Inszenierung von Playground hängt von den Zuschauern ab, die ihn mit ihren Blicken, aber auch mit ihren Körpern unterstützen, indem sie auf 8 Stühlen sitzen, die mit dem Mast verbunden und Teil des Bühnenbildes sind.

Konzept, Schreiben und Spielen Miguel Rubio / Außenansicht Nacho Atienza / Bühnenbild Miguel Rubio.

Aufführung für alle Altersgruppen KOSTENLOS, OHNE RESERVIERUNG.

Italiano :

Playground è uno spettacolo di circo comico che si eleva a oltre 8 metri di altezza.

Alberi cinesi, danza, teatro e umorismo si combinano in una moltitudine di sorprese e incredibili avventure. Un parco giochi spettacolare!

La messa in scena di Playground dipende dagli spettatori, che la sosterranno con gli occhi ma anche con il corpo, seduti su 8 sedie collegate all’albero e parte integrante della scenografia.

Ideato, scritto e interpretato da Miguel Rubio / Vista esterna di Nacho Atienza / Scenografia di Miguel Rubio.

Spettacolo per tutti i pubblici GRATUITO SENZA PRENOTAZIONE.

Espanol :

Playground es un espectáculo de circo cómico que se eleva a más de 8 metros de altura.

Mástiles chinos, danza, teatro y humor se combinan en una multitud de sorpresas y aventuras increíbles. ¡Un patio de recreo espectacular!

La puesta en escena de Playground depende de los espectadores, que la sostendrán con sus ojos pero también con sus cuerpos, sentados en 8 sillas unidas al mástil y formando parte integrante de la escenografía.

Concebido, escrito e interpretado por Miguel Rubio / Vista exterior de Nacho Atienza / Escenografía de Miguel Rubio.

Espectáculo para todos los públicos GRATUITO SIN RESERVA.

