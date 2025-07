Les Estivales concert Antoine de Grolee piano La Numéro 3 Riec-sur-Bélon

Les Estivales concert Antoine de Grolee piano La Numéro 3 Riec-sur-Bélon jeudi 7 août 2025.

Les Estivales concert Antoine de Grolee piano

La Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07 18:30:00

fin : 2025-08-07 21:00:00

Date(s) :

2025-08-07

Lauréat du concours Long-Thibaud et finaliste du concours Chopin sur pianos historiques, Antoine de Grolée développe une carrière riche entre récitals et musique de chambre, mêlant les influences des écoles françaises et slaves. Invité de festivals tels que La Roque d’Anthéron, Les Arcs ou La Folle Journée de Nantes, il partage la scène avec des partenaires fidèles comme Eléonore Darmon, Julie Sevilla-Fraysse ou Ivan Karizna. Ses enregistrements Folklore et Bretagne(s), parus chez Klarthe, sont régulièrement diffusés sur France Musique. .

La Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 77 30 31 07

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Estivales concert Antoine de Grolee piano Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2025-07-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS