Les Estivales Concert de Switch Obernai 12 juillet 2025 19:00

Bas-Rhin

Place du Marché Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : Samedi 2025-07-12 19:00:00

Début : Samedi 2025-07-12 19:00:00

fin : 2025-07-12 23:59:00

Date(s) :

2025-07-12

Dans le cadre des concerts de l’été en plein air, venez écouter Switch, un trio grunge rock, influencé par le son des années 90. Petite restauration dès 19h, début du concert 21h.

Ce concert est proposé dans le cadre des concerts estivaux organisés par le Comité des Fêtes.

Switch est un trio grunge rock, influencé par le son des années 90. Le groupe propose exclusivement ses propres compositions.

Début des festivités dès19h avec petite restauration et animation, début du concert à 21h. .

Place du Marché

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr

English :

As part of our summer outdoor concerts, come and listen to Switch, a grunge rock trio influenced by the sound of the 90s. Catering from 7pm, concert starts 9pm.

German :

Im Rahmen der Sommerkonzerte unter freiem Himmel hören Sie Switch, ein Grunge-Rock-Trio, das vom Sound der 90er Jahre beeinflusst ist. Kleine Snacks ab 19 Uhr, Beginn des Konzerts 21 Uhr.

Italiano :

Nell’ambito dei concerti all’aperto dell’estate, venite ad ascoltare gli Switch, un trio grunge rock influenzato dal sound degli anni ’90. Cibo e rinfreschi dalle 19.00, inizio concerto alle 21.00.

Espanol :

Como parte de los conciertos de verano al aire libre, venga a escuchar a Switch, un trío de rock grunge influenciado por el sonido de los 90. Comida y refrescos a partir de las 19:00, el concierto empieza a las 21:00.

