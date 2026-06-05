Les estivales Concert du duo Gerardo et Mathias Di Giusto La numéro 3 Riec-sur-Bélon jeudi 16 juillet 2026.

Riec-sur-Bélon

Les estivales Concert du duo Gerardo et Mathias Di Giusto

La numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Les Estivales célèbrent leur 10e édition à Riec-sur-Bélon !

Cet été, les Estivales fêteront un anniversaire particulier leur 10e édition. Depuis dix ans, ce rendez-vous musical estival s’attache à rendre la musique accessible à tous, dans un esprit de proximité, de convivialité et de partage.

Du 16 juillet au 13 août 2026, cinq concerts seront proposés à La Numéro 3, à Riec-sur-Bélon. Cette édition anniversaire offrira un voyage musical à travers des univers variés, porté par des artistes reconnus et de jeunes talents prometteurs.

L’ouverture sera confiée au duo Gerardo et Mathias Di Giusto, père et fils, qui proposeront une rencontre entre tradition argentine, improvisation et création contemporaine.

Organisées par l’association Salmidanach en partenariat avec la Ville de Riec-sur-Bélon, les Estivales poursuivent leur ambition proposer des concerts de qualité dans un cadre chaleureux, favoriser les rencontres entre artistes et public, et faire vivre la culture au cœur du territoire.

Tous les concerts ont lieu à 18h30 à La Numéro 3. Entrée libre. .

La numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 77 30 31 07

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English :

L’événement Les estivales Concert du duo Gerardo et Mathias Di Giusto Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-06-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS