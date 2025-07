Les Estivales concert Franck Lunion, Agnès Fargier Lagrange Baryton piano La Numéro 3 Riec-sur-Bélon

La Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère

Début : 2025-07-31 18:30:00

fin : 2025-07-31 20:30:00

2025-07-31

Franck Lunion, baryton formé au CNSM de Paris, chante sous la direction de Claudio Abbado, William Christie ou Jeff Cohen. Il se produit en récital autour du Lied, de la mélodie française et du répertoire sacré.

Agnès Fargier-Lagrange, pianiste formée par Catherine Collard, mène une carrière d’interprète et de pédagogue. Elle fonde Piano con Moto et joue en soliste, en musique de chambre et en duo voix–piano avec un engagement artistique constant. .

La Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne

