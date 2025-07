Les Estivales concert Shiho Narushima Piano La Numéro 3 Riec-sur-Bélon

La Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère

Début : 2025-07-24 18:30:00

fin : 2025-07-24 20:30:00

2025-07-24

Née à Tokyo, Shiho débute le piano très jeune. Formée à l’École Normale de Paris, à l’Académie d’Imola et au CNSMD de Lyon, elle se produit en Europe, au Japon, en Océanie et en Afrique du Nord.

Chambriste engagée, elle collabore avec de nombreux musiciens dans des programmes éclectiques.

Elle organise les festivals Piano à Bézyl et Rencontres à l’Orangerie de Lanniron, partageant son amour de la musique avec mélomanes et nouveaux publics. .

La Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 77 30 31 04

