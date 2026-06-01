Celles-sur-Belle

Les Estivales d’ArtenetrA · 20e édition

Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-06-30

Créé en 2007 par Fabrice Gregorutti, ArtenetrA développe son projet artistique dans l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle et dans plusieurs lieux remarquables des Deux-Sèvres. Cette année, 25 concerts et 4 master classes sont prévus tout au long du mois de juillet à Celles-sur-Belle, Melle, Paizay-le-Tort, Niort, Pamproux, Sainte-Néomaye, Brioux-sur-Boutonne, Périgné, Saint-Marc-La-Lande.

Le programme ArtenetrA pour Celles-sur-Belle 13 concerts dont 8 à entrée libre et 4 master classes.

Programme disponible sur le site internet.

Tarif A 20€

Tarif B 15€

Tarif C 10€

18-26 ans tarif unique 10€

Moins de 18 ans entrée libre dans la limite des places disponibles

Billetterie en ligne · https://artenetra.com/

Billetterie sur place 1h avant chaque concert .

Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine festival@artenetra.com

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English : Les Estivales d’ArtenetrA · 20e édition

L’événement Les Estivales d’ArtenetrA · 20e édition Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pays Mellois