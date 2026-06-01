Les Estivales d’ArtenetrA · 20e édition Celles-sur-Belle
Les Estivales d’ArtenetrA · 20e édition Celles-sur-Belle mardi 30 juin 2026.
Celles-sur-Belle
Les Estivales d’ArtenetrA · 20e édition
Celles-sur-Belle Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-06-30
Créé en 2007 par Fabrice Gregorutti, ArtenetrA développe son projet artistique dans l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle et dans plusieurs lieux remarquables des Deux-Sèvres. Cette année, 25 concerts et 4 master classes sont prévus tout au long du mois de juillet à Celles-sur-Belle, Melle, Paizay-le-Tort, Niort, Pamproux, Sainte-Néomaye, Brioux-sur-Boutonne, Périgné, Saint-Marc-La-Lande.
Le programme ArtenetrA pour Celles-sur-Belle 13 concerts dont 8 à entrée libre et 4 master classes.
Programme disponible sur le site internet.
Tarif A 20€
Tarif B 15€
Tarif C 10€
18-26 ans tarif unique 10€
Moins de 18 ans entrée libre dans la limite des places disponibles
Billetterie en ligne · https://artenetra.com/
Billetterie sur place 1h avant chaque concert .
Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine festival@artenetra.com
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English : Les Estivales d’ArtenetrA · 20e édition
L’événement Les Estivales d’ArtenetrA · 20e édition Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pays Mellois
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