Les Estivales de Bétange Animations sportives Complexe de Bétange Florange 7 juillet 2025 15:00

Moselle

Les Estivales de Bétange Animations sportives Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Mardi 2025-07-07 15:00:00

fin : 2025-08-08 17:00:00

Date(s) :

2025-07-07

2025-07-08

2025-07-09

2025-07-18

2025-07-21

2025-07-22

2025-07-23

2025-07-25

2025-07-28

2025-07-29

2025-07-30

2025-08-04

2025-08-06

2025-08-07

2025-08-11

2025-08-12

2025-08-14

Un été d’activités pour toute la famille

Presque chaque jour, des animations variées sont proposées pour petits et grands jeux coopératifs, parcours moteurs, jeux en famille, musique, chasses au trésor, olympiades familiales, et même découverte d’animaux avec une ferme pédagogique.

Les activités sont programmées en fonction de la météo et encadrées par l’équipe d’animation. Un coach sportif anime également de nombreux ateliers autour de disciplines variées volley-ball, spikeball, football, athlétisme, mölkky, street workout, foot-golf, peteca, frisbee, base-ball, basket, badminton, fitness, sorties vélo, randonnées, yoga, relaxation, pétanque, et jeu de croquet.Tout public

0 .

Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile

Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 57 36 03

English :

A summer of activities for the whole family

Almost every day, a variety of activities are on offer for young and old alike: cooperative games, motor courses, family games, music, treasure hunts, family Olympics, and even animal discovery with an educational farm.

Activities are scheduled according to the weather and supervised by the entertainment team. A sports coach also leads numerous workshops in a variety of disciplines: volleyball, spikeball, soccer, athletics, mölkky, street workout, foot-golf, peteca, frisbee, baseball, basketball, badminton, fitness, bike outings, hiking, yoga, relaxation, pétanque and croquet.

German :

Ein Sommer voller Aktivitäten für die ganze Familie

Fast jeden Tag werden verschiedene Animationen für Groß und Klein angeboten: kooperative Spiele, Motorikparcours, Familienspiele, Musik, Schatzsuche, Familienolympiaden und sogar die Entdeckung von Tieren mit einem pädagogischen Bauernhof.

Die Aktivitäten werden je nach Wetterlage geplant und vom Animationsteam betreut. Ein Sporttrainer leitet außerdem zahlreiche Workshops zu verschiedenen Sportarten: Volleyball, Spikeball, Fußball, Leichtathletik, Mölkky, Street Workout, Fußballgolf, Peteca, Frisbee, Baseball, Basketball, Badminton, Fitness, Fahrradtouren, Wanderungen, Yoga, Entspannung, Boule und Krocket.

Italiano :

Un’estate di attività per tutta la famiglia

Quasi ogni giorno vengono proposte diverse attività per grandi e piccini: giochi cooperativi, percorsi motori, giochi per famiglie, musica, cacce al tesoro, olimpiadi per famiglie e persino la scoperta degli animali con una fattoria didattica.

Le attività sono programmate in base al tempo e supervisionate dal team di animazione. Un allenatore sportivo gestisce inoltre un’ampia gamma di workshop in diverse discipline: pallavolo, spikeball, calcio, atletica, mölkky, street workout, foot-golf, peteca, frisbee, baseball, basket, badminton, fitness, ciclismo, escursionismo, yoga, relax, pétanque e croquet.

Espanol :

Un verano de actividades para toda la familia

Casi todos los días se ofrecen diversas actividades para grandes y pequeños: juegos cooperativos, recorridos motrices, juegos en familia, música, búsqueda del tesoro, olimpiadas familiares e incluso descubrimiento de animales con una granja educativa.

Las actividades se programan en función del tiempo y están supervisadas por el equipo de animación. Un entrenador deportivo también dirige una amplia gama de talleres en diversas disciplinas: voleibol, spikeball, fútbol, atletismo, mölkky, street workout, foot-golf, peteca, frisbee, béisbol, baloncesto, bádminton, fitness, ciclismo, senderismo, yoga, relajación, petanca y croquet.

L’événement Les Estivales de Bétange Animations sportives Florange a été mis à jour le 2025-06-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME