Les Estivales de Bétange Concert Complexe de Bétange Florange 4 juillet 2025 20:00

Moselle

Les Estivales de Bétange Concert Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-04 20:00:00

fin : 2025-07-11 22:00:00

2025-07-04

2025-07-11

2025-07-18

2025-07-25

2025-08-01

2025-08-08

2025-08-15

Pour offrir aux Florangeois un été placé sous le signe de la convivialité, du partage et de la détente, la Ville de Florange relance son événement estival Les Estivales de Bétange .

Pensée comme une parenthèse festive au cœur de l’été, cette programmation entièrement gratuite et ouverte à tous investira le parc de Bétange avec une série d’animations culturelles, sportives et de loisirs. Elle s’adresse autant à celles et ceux qui restent à Florange pendant l’été qu’à ceux qui souhaitent simplement profiter de moments chaleureux en famille ou entre amis.

Plusieurs chanteurs, groupes et musiciens seront présent comme Chris Sorelli, Farenheit, Italao, Amigo Rumba, Les Scarabées.Tout public

Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile

Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 32 60 florange@mairie-florange.fr

English :

To offer Florange residents a summer of conviviality, sharing and relaxation, the City of Florange is relaunching its summer event « Les Estivales de Bétange ».

Conceived as a festive interlude in the heart of summer, this program, entirely free and open to all, will take over the Parc de Bétange with a series of cultural, sporting and leisure activities. It is aimed at those who stay in Florange during the summer, as well as those who simply want to enjoy some warm moments with family and friends.

A number of singers, groups and musicians will be on hand, including Chris Sorelli, Farenheit, Italao, Amigo Rumba and Les Scarabées.

German :

Um den Bewohnern von Florange einen Sommer im Zeichen der Geselligkeit, des Teilens und der Entspannung zu bieten, lässt die Stadt Florange ihre Sommerveranstaltung « Les Estivales de Bétange » (Die Sommertage von Bettingen) wieder aufleben.

Dieses Programm, das als festliche Unterbrechung des Sommers gedacht ist, ist kostenlos und für alle zugänglich und bietet im Park von Bétange eine Reihe von Kultur-, Sport- und Freizeitaktivitäten. Es richtet sich sowohl an diejenigen, die den Sommer über in Florange bleiben, als auch an diejenigen, die einfach nur ein paar schöne Stunden mit der Familie oder mit Freunden verbringen möchten.

Es werden mehrere Sänger, Gruppen und Musiker auftreten, darunter Chris Sorelli, Farenheit, Italao, Amigo Rumba und Les Scarabées.

Italiano :

Per regalare agli abitanti di Florange un’estate all’insegna del divertimento, della condivisione e del relax, la Città di Florange rilancia l’evento estivo « Les Estivales de Bétange ».

Concepito come una parentesi di festa nel cuore dell’estate, questo programma è interamente gratuito e aperto a tutti, e occuperà il Parc de Bétange con una serie di attività culturali, sportive e ricreative. Si rivolge sia a chi soggiorna a Florange durante l’estate sia a chi vuole semplicemente godersi qualche momento di calore con la famiglia e gli amici.

Saranno presenti numerosi cantanti, gruppi e musicisti, tra cui Chris Sorelli, Farenheit, Italao, Amigo Rumba e Les Scarabées.

Espanol :

Para ofrecer a los habitantes de Florange un verano de diversión, convivencia y descanso, la ciudad de Florange relanza su evento estival « Les Estivales de Bétange ».

Concebido como un paréntesis festivo en pleno verano, este programa totalmente gratuito y abierto a todos tomará el Parque de Bétange con una serie de actividades culturales, deportivas y de ocio. Está dirigido tanto a los que se alojan en Florange durante el verano como a los que simplemente desean disfrutar de unos momentos cálidos con la familia y los amigos.

Se contará con la presencia de cantantes, grupos y músicos como Chris Sorelli, Farenheit, Italao, Amigo Rumba y Les Scarabées.

