Des spectacles variés sont proposés pour les enfants clownerie, musique interactive, arts du cirque… Des rendez-vous ludiques et festifs à partager en famille.Enfants

Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile

Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 57 36 03

English :

A variety of shows are on offer for children: clowning, interactive music, circus arts? Fun and festive events to share with the whole family.

German :

Für Kinder werden verschiedene Aufführungen angeboten: Clownerie, interaktive Musik, Zirkuskünste? Diese spielerischen und festlichen Veranstaltungen können Sie mit der ganzen Familie genießen.

Italiano :

Per i bambini sono previsti diversi spettacoli: clownerie, musica interattiva, arti circensi? Eventi divertenti e festosi da condividere con tutta la famiglia.

Espanol :

Se ofrecen diversos espectáculos para niños: clown, música interactiva, artes circenses? Eventos divertidos y festivos para compartir con toda la familia.

