Les Estivales de Bitche Bitche

Bitche Moselle

Les Estivales de Bitche sont de retour pour une saison 2025 qui s’annonce AMAZING !

Cette année, cap sur l’Amérique avec le thème « Made in USA », pour un voyage unique de l’autre côté de l’Atlantique !

Plongez dans l’ambiance authentique des États-Unis à travers ses légendes, ses héros iconiques et sa culture pop. Le rêve américain s’invite à Bitche avec des animations inspirées du Far West, des super-héros, de la country… à découvrir en plein cœur de la ville, sur la place de la Légion d’Honneur et au parc du Stadtweiher, le samedi 26 et le dimanche 27 juillet 2025.

Au programme des temps forts :

Une exposition exceptionnelle de véhicules américains, une exposition dédiée à la saga culte Retour vers le Futur , un concert hommage à Elvis Presley, le roi du rock, un concert pop rock signé Marikala, un concert de country avec Texas Side Step, un concert pop rock & blues made in USA avec le groupe M Roa Et pour clôturer en beauté… un feu d’artifice grandiose, le dimanche 27 juillet à 22h30 !

La traditionnelle fête foraine sera elle aussi de la partie pour ravir petits et grands. Toutes les animations sont entièrement gratuites !

Événement organisé avec le soutien de RADIO STUDIO 1, Malriat Couverture, le Crédit Mutuel du Pays de Bitche, la boucherie Dubois, les Caves Bitchoises, et l’hôtel-restaurant Relais des Châteaux-Forts.Tout public

Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 3 87 96 00 13

English :

Les Estivales de Bitche are back for a 2025 season that promises to be AMAZING!

This year, we’re heading for America with the theme « Made in USA », for a unique trip across the Atlantic!

Immerse yourself in the authentic atmosphere of the United States through its legends, iconic heroes and pop culture. The American dream comes to Bitche, with events inspired by the Far West, superheroes and country music? to be discovered right in the heart of the town, on the Place de la Légion d?Honneur and in the Parc du Stadtweiher, on Saturday July 26 and Sunday July 27, 2025.

Highlights include:

An exceptional exhibition of American vehicles, an exhibition dedicated to the cult saga « Back to the Future », a tribute concert to Elvis Presley, the king of rock, a pop rock concert by Marikala, a country concert by Texas Side Step, a pop rock & blues concert « made in USA » by the group M Roa And to round things off in style? a grandiose fireworks display on Sunday July 27 at 10.30pm!

The traditional funfair will also be on hand to delight young and old alike. All entertainment is free of charge!

Event organized with the support of RADIO STUDIO 1, Malriat Couverture, Crédit Mutuel du Pays de Bitche, boucherie Dubois, Caves Bitchoises, and the hotel-restaurant Relais des Châteaux-Forts.

German :

Die Estivales de Bitche sind zurück für eine Saison 2025, die sich AMAZING ankündigt!

Dieses Jahr geht es nach Amerika mit dem Thema « Made in USA », für eine einzigartige Reise auf die andere Seite des Atlantiks!

Tauchen Sie ein in die authentische Atmosphäre der USA mit ihren Legenden, ikonischen Helden und ihrer Popkultur. Der amerikanische Traum kommt nach Bitche mit vom Wilden Westen inspirierten Animationen, Superhelden, Countrymusik usw., die Sie im Herzen der Stadt, auf dem Place de la Légion d’Honneur und im Stadtweiher-Park am Samstag, den 26. und Sonntag, den 27. Juli 2025 entdecken können.

Auf dem Programm stehen folgende Höhepunkte

Eine außergewöhnliche Ausstellung amerikanischer Fahrzeuge, eine Ausstellung zur Kultsaga « Zurück in die Zukunft », ein Konzert zu Ehren von Elvis Presley, dem King of Rock, ein Pop-Rock-Konzert von Marikala, ein Country-Konzert mit Texas Side Step, ein Pop-Rock & Blues-Konzert « made in USA » mit der Gruppe M Roa und zum krönenden Abschluss ein grandioses Feuerwerk am Sonntag, den 27. Juli um 22:30 Uhr!

Auch der traditionelle Jahrmarkt ist wieder mit von der Partie und wird Groß und Klein begeistern. Alle Veranstaltungen sind kostenlos!

Die Veranstaltung wird mit der Unterstützung von RADIO STUDIO 1, Malriat Couverture, Crédit Mutuel du Pays de Bitche, der Metzgerei Dubois, den Caves Bitchoises und dem Hotel-Restaurant Relais des Châteaux-Forts organisiert.

Italiano :

Gli Estivales de Bitche tornano per una stagione 2025 che promette di essere FANTASTICA!

Quest’anno si parte per l’America con il tema « Made in USA », per un viaggio unico attraverso l’Atlantico!

Immergetevi nell’atmosfera autentica degli Stati Uniti attraverso le sue leggende, i suoi eroi iconici e la sua cultura pop. Il sogno americano arriva a Bitche, con eventi ispirati al Far West, ai supereroi e alla musica country, da scoprire nel cuore della città, in Place de la Légion d’Honneur e nel Parc du Stadtweiher, sabato 26 e domenica 27 luglio 2025.

Il programma dei momenti salienti comprende:

Un’eccezionale esposizione di veicoli americani, una mostra dedicata alla saga cult « Ritorno al futuro », un concerto tributo a Elvis Presley, il re del rock, un concerto pop rock dei Marikala, un concerto country dei Texas Side Step, un concerto pop rock & blues « made in USA » del gruppo M Roa E per concludere in bellezza, uno spettacolare spettacolo pirotecnico domenica 27 luglio alle 22.30!

Anche il tradizionale luna park sarà a disposizione per deliziare grandi e piccini. Tutto l’intrattenimento è completamente gratuito!

L’evento è organizzato con il sostegno di RADIO STUDIO 1, Malriat Couverture, Crédit Mutuel du Pays de Bitche, la boucherie Dubois, les Caves Bitchoises e l’hotel-ristorante Relais des Châteaux-Forts.

Espanol :

Los Estivales de Bitche vuelven para una temporada 2025 que promete ser ¡ASOMBROSA!

Este año, nos vamos a América con el tema « Made in USA », ¡para un viaje único a través del Atlántico!

Sumérgete en el auténtico ambiente de los Estados Unidos a través de sus leyendas, héroes icónicos y cultura pop. El sueño americano llega a Bitche, con eventos inspirados en el Lejano Oeste, los superhéroes y la música country… que podrá descubrir en pleno centro de la ciudad, en la Place de la Légion d’Honneur y el Parc du Stadtweiher, el sábado 26 y el domingo 27 de julio de 2025.

El programa de actividades más destacadas incluye:

Una exposición excepcional de vehículos americanos, una exposición dedicada a la saga de culto « Regreso al futuro », un concierto homenaje a Elvis Presley, el rey del rock, un concierto de pop rock a cargo de Marikala, un concierto de country de Texas Side Step, un concierto de pop rock & blues « made in USA » a cargo del grupo M Roa Y como colofón… ¡un espectacular castillo de fuegos artificiales el domingo 27 de julio a las 22:30!

El tradicional parque de atracciones hará las delicias de grandes y pequeños. Todas las actividades son gratuitas

El evento está organizado con el apoyo de RADIO STUDIO 1, Malriat Couverture, Crédit Mutuel du Pays de Bitche, la boucherie Dubois, les Caves Bitchoises y el hotel-restaurante Relais des Châteaux-Forts.

