LES ESTIVALES DE BRISSAC – Brissac, 18 mai 2025 07:00, Brissac.

Hérault

Début : 2025-05-18

fin : 2025-05-18

2025-05-18

Venez nombreuses et nombreux aux Estivales de Brissac, le 18 mai 2025.

Plusieurs producteurs de vins seront présents et vous feront déguster leurs produits.

Buvette et crêpes.

Repas possible sur place, sur réservation. .

Brissac 34190 Hérault Occitanie +33 6 78 73 07 81

English :

Come one and all to the Estivales de Brissac, May 18, 2025.

German :

Kommen Sie zahlreich zu den Estivales de Brissac am 18. Mai 2025.

Italiano :

Venite tutti alle Estivales de Brissac il 18 maggio 2025.

Espanol :

Venid todos a los Estivales de Brissac el 18 de mayo de 2025.

