Informations pratiques

Combaillaux

Les estivales de Combaillaux

Esplanade des Aïols Combaillaux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-07 2026-09-04

Foodtrucks, musique, boissons locales et animations quatre rendez-vous festifs pour profiter des longues soirées estivales.

Profitez de quatre soirées estivales placées sous le signe de la convivialité et du partage. Au programme foodtrucks, boissons locales, vins, bières, ambiance musicale et animations pour les enfants. Un rendez-vous idéal pour se retrouver en famille ou entre amis et savourer les belles soirées d’été dans une atmosphère détendue et festive. .

Esplanade des Aïols Combaillaux 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 84 22 68

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English :

Food trucks, music, local drinks, and entertainment: four festive meetings to enjoy the long summer evenings.

L’événement Les estivales de Combaillaux Combaillaux a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup