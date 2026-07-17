UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Combaillaux

Les estivales de Combaillaux Combaillaux

vendredi 17 juillet 2026 · Combaillaux

Les estivales de Combaillaux Combaillaux

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Esplanade des Aïols
Ville
34980 Combaillaux
Département
Hérault
Tarif

Combaillaux

Les estivales de Combaillaux

Esplanade des Aïols Combaillaux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17 2026-08-07 2026-09-04

Foodtrucks, musique, boissons locales et animations quatre rendez-vous festifs pour profiter des longues soirées estivales.
Profitez de quatre soirées estivales placées sous le signe de la convivialité et du partage. Au programme foodtrucks, boissons locales, vins, bières, ambiance musicale et animations pour les enfants. Un rendez-vous idéal pour se retrouver en famille ou entre amis et savourer les belles soirées d’été dans une atmosphère détendue et festive.   .

Esplanade des Aïols Combaillaux 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 84 22 68 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Food trucks, music, local drinks, and entertainment: four festive meetings to enjoy the long summer evenings.

L’événement Les estivales de Combaillaux Combaillaux a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup