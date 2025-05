LES ESTIVALES DE FABRÈGUES – Fabrègues, 27 mai 2025 07:00, Fabrègues.

Hérault

LES ESTIVALES DE FABRÈGUES Fabrègues Hérault

Début : 2025-05-27

fin : 2025-05-27

2025-05-27

2025-06-03

2025-06-10

2025-06-17

2025-06-24

Comme l’an dernier, préparez-vous à profiter des Estivales de Fabrègues avec 5 soirées musicales et gourmandes au cœur du Village. Nous vous donnons rendez-vous au Jardin public, tous les mardis soirs de 19h à 23h, du 27 mai au 24 juin.

La commission festivité s’est mobilisée pour vous offrir des stands variés et des animations musicales de qualité. Voici le programme des artistes qui vous feront vibrer cet été

Mardi 27 mai K-Hello

Mardi 03 juin Duo Stand’Up

Mardi 10 juin Sweet Girls

Mardi 17 juin Alban

Mardi 24 juin La Kémia de la Palmeraie

Venez nombreux pour lancer ensemble les festivités d’été à Fabrègues ! On a hâte de vous retrouver ! .

Fabrègues 34690 Hérault Occitanie

English :

Like last year, get ready to enjoy the Estivales de Fabrègues with 5 musical and gourmet evenings in the heart of the Village. We look forward to seeing you in the Jardin Public, every Tuesday evening from 7pm to 11pm, from May 27 to June 24.

German :

Wie im letzten Jahr bereiten Sie sich darauf vor, die Estivales de Fabrègues mit 5 Abenden voller Musik und Feinschmecker im Herzen des Dorfes zu genießen. Wir laden Sie vom 27. Mai bis zum 24. Juni jeden Dienstagabend von 19 bis 23 Uhr in den Jardin public ein.

Italiano :

Come l’anno scorso, preparatevi a godervi le Estivales de Fabrègues con 5 serate musicali e gastronomiche nel cuore del Villaggio. Vi aspettiamo al Jardin Public, ogni martedì sera dalle 19.00 alle 23.00, dal 27 maggio al 24 giugno.

Espanol :

Al igual que el año pasado, prepárese para disfrutar de los Estivales de Fabrègues con 5 veladas musicales y gastronómicas en el corazón de la Villa. Le esperamos en el Jardin Public, todos los martes por la noche de 19:00 a 23:00, del 27 de mayo al 24 de junio.

