Les Estivales de Florange Moselle Jeunesse Florange 7 juillet 2025 14:00

Moselle

Les Estivales de Florange Moselle Jeunesse 50 avenue de Lorraine Florange Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-07-07 14:00:00

fin : 2025-07-10 17:00:00

Date(s) :

2025-07-07

2025-07-15

La Ville de Florange propose un programme estival 100 % gratuit pour les jeunes de 11 à 17 ans, dans le cadre du dispositif Moselle Jeunesse, soutenu par le Département de la Moselle.

Au programme :

Soirées festives, buvette citoyenne, activités sportives, structures gonflables, initiation à la pêche, découverte du kayak…

Sans oublier la présence des associations Florangeoises :

Maxi Jeux

Structures gonflables

Jeux de société

Espace jeux d’eau

Atelier artistique

Jeux pour enfants

Initiation au Handball, Football, Volley Ball, Judo, Athlétisme, Boxe, Twirling, Tennis…Enfants

50 avenue de Lorraine

Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 57 36 03

English :

The town of Florange is offering a 100% free summer program for young people aged 11 to 17, as part of the Moselle Jeunesse scheme supported by the Moselle department.

The program includes

Festive evenings, civic refreshment stands, sports activities, inflatables, introduction to fishing, kayaking…

Not forgetting the presence of Florange associations:

Maxi Jeux

Inflatable structures

Board games

Water games area

Art workshop

Games for children

Initiation to Handball, Football, Volley Ball, Judo, Athletics, Boxing, Twirling, Tennis…

German :

Die Stadt Florange bietet im Rahmen des Programms Moselle Jeunesse, das vom Département Moselle unterstützt wird, ein 100 % kostenloses Sommerprogramm für Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren an.

Auf dem Programm stehen:

Festliche Abende, Bürgertrinken, sportliche Aktivitäten, Hüpfburgen, Einführung in das Angeln, Entdeckung des Kajakfahrens…

Nicht zu vergessen die Anwesenheit der Vereine aus Florange:

Maxi Jeux

Aufblasbare Strukturen

Gesellschaftsspiele

Bereich für Wasserspiele

Künstlerisches Atelier

Spiele für Kinder

Einführung in Handball, Fußball, Volleyball, Judo, Leichtathletik, Boxen, Twirling, Tennis…

Italiano :

Il Comune di Florange offre un programma estivo gratuito al 100% per i giovani dagli 11 ai 17 anni, nell’ambito del programma Moselle Jeunesse, sostenuto dal dipartimento della Mosella.

Il programma comprende

Serate di festa, rinfreschi civici, attività sportive, strutture gonfiabili, introduzione alla pesca, kayak…

Senza dimenticare la presenza delle associazioni Florange:

Maxi Jeux

Strutture gonfiabili

Giochi da tavolo

Area giochi d’acqua

Laboratorio d’arte

Giochi per bambini

Avviamento alla pallamano, al calcio, alla pallavolo, al judo, all’atletica, alla boxe, al twirling, al tennis…

Espanol :

El ayuntamiento de Florange ofrece un programa de verano 100% gratuito para jóvenes de 11 a 17 años, en el marco del programa Moselle Jeunesse, apoyado por el departamento de Moselle.

El programa incluye

Veladas festivas, refrescos cívicos, actividades deportivas, estructuras hinchables, iniciación a la pesca, kayak…

Sin olvidar la presencia de las asociaciones de Florange:

Maxi Jeux

Estructuras hinchables

Juegos de mesa

Zona de juegos acuáticos

Taller de arte

Juegos para niños

Iniciación al balonmano, fútbol, voleibol, judo, atletismo, boxeo, twirling, tenis…

L’événement Les Estivales de Florange Moselle Jeunesse Florange a été mis à jour le 2025-06-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME