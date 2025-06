Les Estivales de la Biche Betz-le-Château 3 juillet 2025 17:00

Indre-et-Loire

Les Estivales de la Biche Betz-le-Château Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03 17:00:00

fin : 2025-07-31 19:30:00

Date(s) :

2025-07-03

2025-07-10

2025-07-17

2025-07-24

2025-07-31

Chaque jeudi, La Biche ouvre ses portes pour un moment convivial mêlant découverte, dégustation et immersion dans la transformation du lait de chèvre.

Au programme courte vidéo, visite extérieure du site, échanges sur notre métier et dégustation de nos fromages.

Et si les jeudis de juillet devenaient un rendez-vous pédagogique au cœur du territoire ? Chaque jeudi de juillet, La Biche ouvre ses portes au grand public pour un moment convivial mêlant découverte, dégustation et immersion au cœur de la transformation du lait de chèvre.

Chaque rendez-vous débute par une courte présentation vidéo et se termine par une visite extérieure du site. L’occasion de découvrir notre environnement de travail, d’échanger sur notre quotidien et de comprendre les coulisses d’une production fromagère caprine locale.

Fromages de chèvre frais ou affinés, tartinades apéritives, recettes 100 % artisanales… Les visiteurs auront l’occasion de goûter notre gamme, notamment la célèbre Couronne Lochoise, dans une ambiance détendue et chaleureuse.

Sans inscription. .

Betz-le-Château 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 73 63 contact@fermedelabiche.fr

English :

Every Thursday, La Biche opens its doors for a convivial moment of discovery, tasting and immersion in the processing of goat’s milk.

The program includes a short video, a tour of the site, a chat about our profession and a tasting of our cheeses.

German :

Jeden Donnerstag öffnet La Biche seine Türen für einen geselligen Moment, der Entdeckung, Verkostung und Eintauchen in die Verarbeitung von Ziegenmilch miteinander verbindet.

Auf dem Programm stehen ein kurzes Video, eine Außenbesichtigung des Standorts, Gespräche über unseren Beruf und die Verkostung unserer Käsesorten.

Italiano :

Ogni giovedì, La Biche apre le sue porte per un momento conviviale di scoperta, degustazione e immersione nella lavorazione del latte di capra.

Il programma prevede un breve video, la visita del sito, una chiacchierata sul nostro lavoro e una degustazione dei nostri formaggi.

Espanol :

Todos los jueves, La Biche abre sus puertas para un momento de convivencia, descubrimiento, degustación e inmersión en la transformación de la leche de cabra.

El programa incluye un breve vídeo, una visita a las instalaciones, una charla sobre nuestro trabajo y una degustación de nuestros quesos.

L’événement Les Estivales de la Biche Betz-le-Château a été mis à jour le 2025-06-18 par Loches Touraine Châteaux de la Loire