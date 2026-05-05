La Capelle-Bleys

Les Estivales de La Grange des 100 vallées

Mazières La Capelle-Bleys Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-06-20 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-25 2026-07-26 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-22

Le programme des Estivales 2026

– 20 juin camion pizza l’Aroma musiques brésiliennes duo Leve

– 18 juillet soirée DT Paloma Douziech

– 19 juillet Ambiance musicale

– 25 juillet Variétés, chansons françaises et internationales Studio Acoustique

– 26 juillet ambiance musicale

– 8 et 9 août ambiance musicale

– 15 août Variétés, chansons françaises et internationales Studio Acoustique

– 16 août ambiance musicale

22 août soirée théatre avec 2 pièces je déteste les premières parties Lullu, Sibelle et Armonie .

Mazières La Capelle-Bleys 12240 Aveyron Occitanie +33 6 27 94 38 33 contact@lagrangedes100vallees.fr

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English :

L’événement Les Estivales de La Grange des 100 vallées La Capelle-Bleys a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)