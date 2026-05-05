Les Estivales de La Grange des 100 vallées La Capelle-Bleys
Les Estivales de La Grange des 100 vallées La Capelle-Bleys samedi 20 juin 2026.
La Capelle-Bleys
Les Estivales de La Grange des 100 vallées
Mazières La Capelle-Bleys Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-06-20 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-25 2026-07-26 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-22
Le programme des Estivales 2026
– 20 juin camion pizza l’Aroma musiques brésiliennes duo Leve
– 18 juillet soirée DT Paloma Douziech
– 19 juillet Ambiance musicale
– 25 juillet Variétés, chansons françaises et internationales Studio Acoustique
– 26 juillet ambiance musicale
– 8 et 9 août ambiance musicale
– 15 août Variétés, chansons françaises et internationales Studio Acoustique
– 16 août ambiance musicale
22 août soirée théatre avec 2 pièces je déteste les premières parties Lullu, Sibelle et Armonie .
Mazières La Capelle-Bleys 12240 Aveyron Occitanie +33 6 27 94 38 33 contact@lagrangedes100vallees.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Estivales de La Grange des 100 vallées La Capelle-Bleys a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)