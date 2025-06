LES ESTIVALES DE LA PASQUIÈRE Béziers 5 juillet 2025 07:00

Hérault

LES ESTIVALES DE LA PASQUIÈRE D19 Béziers Hérault

2025-07-05

2025-07-05

2025-07-05

Profitez d’une soirée magique dans un lieu unique, entre performers, DJ et stand de tatouage.

Restauration sur place.

Entrée libre Réservation conseillée.

D19

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 03 77 21 38

English :

Enjoy a magical evening in a unique setting, with performers, DJs and tattoo booths.

Catering on site.

Free admission Reservations recommended.

German :

Genießen Sie einen magischen Abend an einem einzigartigen Ort mit Performern, DJs und einem Tattoo-Stand.

Verpflegung vor Ort.

Eintritt frei Reservierung empfohlen.

Italiano :

Godetevi una serata magica in un ambiente unico, con artisti, DJ e uno stand di tatuaggi.

Catering in loco.

Ingresso libero Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Disfrute de una velada mágica en un entorno único, con artistas, DJ y un puesto de tatuajes.

Catering in situ.

Entrada gratuita. Se recomienda reservar.

