Les Estivales de l’Abbaye de La Couronne Abbaye de la Couronne La Couronne mardi 26 août 2025.

Abbaye de la Couronne 19 rue Léonard Jarraud La Couronne Charente

Début : 2025-08-26 18:30:00

fin : 2025-08-26

2025-08-26

Préparez-vous pour une soirée magique dans un lieu d’exception !

Venez vivre un concert live exceptionnel avec @‌Straits, tribute band de légende, pour revivre toute la puissance musicale de Dire Straits dans le cadre envoûtant de l’Abbaye Notre-Dame ✨

Abbaye de la Couronne 19 rue Léonard Jarraud La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 28 11 accueil@lacouronne.fr

English :

Get ready for a magical evening in an exceptional setting!

Come and experience an exceptional live concert with @?Straits, the legendary tribute band, to relive all the musical power of Dire Straits in the spellbinding setting of the Abbaye Notre-Dame?

German :

Bereiten Sie sich auf einen magischen Abend an einem außergewöhnlichen Ort vor!

Erleben Sie ein außergewöhnliches Live-Konzert mit der legendären Tribute-Band @?Straits, um die ganze musikalische Kraft der Dire Straits in der bezaubernden Umgebung der Abtei Notre-Dame wieder aufleben zu lassen?

Italiano :

Preparatevi a una serata magica in un luogo eccezionale!

Venite a vivere un concerto eccezionale con @?Straits, la leggendaria tribute band, per rivivere tutta la potenza musicale dei Dire Straits nell’incantevole cornice dell’Abbazia di Notre-Dame?

Espanol :

¡Prepárese para una velada mágica en un lugar excepcional!

Venga a vivir un concierto excepcional con @?Straits, la legendaria banda tributo, para revivir toda la fuerza musical de Dire Straits en el hechizante marco de la Abadía de Notre-Dame?

