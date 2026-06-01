Les Estivales de l’Eau Projection Le Roi Pêcheur à Viglain Viglain
Les Estivales de l’Eau Projection Le Roi Pêcheur à Viglain Viglain vendredi 26 juin 2026.
Viglain
Les Estivales de l’Eau Projection Le Roi Pêcheur à Viglain
Salle des fêtes Viglain Loiret
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-06-26 20:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Pour ce lancement des Estivales de l’Eau 2026, venez assister à une projection nature sur une espèce très présente dans nos zones humides, le Martin pêcheur !
Les Estivales de l’Eau Projection Le Roi Pêcheur à Viglain. Pour ce lancement des Estivales de l’Eau 2026, venez assister à une projection nature sur une espèce très présente dans nos zones humides, le Martin pêcheur ! L’occasion de découvrir les habitants des bords de l’eau, avant les sorties sur le terrain .
Rendez-vous à 18h30 2 .
Salle des fêtes Viglain 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18 info@sologne-nature.org
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English :
For the launch of the Estivales de l’Eau 2026, come and watch a nature projection on a species that is very present in our wetlands: the kingfisher!
L’événement Les Estivales de l’Eau Projection Le Roi Pêcheur à Viglain Viglain a été mis à jour le 2026-06-02 par ADT41