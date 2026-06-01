Viglain

Les Estivales de l’Eau Projection Le Roi Pêcheur à Viglain

Salle des fêtes Viglain Loiret

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:30:00

fin : 2026-06-26 20:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Pour ce lancement des Estivales de l’Eau 2026, venez assister à une projection nature sur une espèce très présente dans nos zones humides, le Martin pêcheur !

Les Estivales de l’Eau Projection Le Roi Pêcheur à Viglain. Pour ce lancement des Estivales de l’Eau 2026, venez assister à une projection nature sur une espèce très présente dans nos zones humides, le Martin pêcheur ! L’occasion de découvrir les habitants des bords de l’eau, avant les sorties sur le terrain .

Rendez-vous à 18h30 2 .

Salle des fêtes Viglain 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18 info@sologne-nature.org

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English :

For the launch of the Estivales de l’Eau 2026, come and watch a nature projection on a species that is very present in our wetlands: the kingfisher!

L’événement Les Estivales de l’Eau Projection Le Roi Pêcheur à Viglain Viglain a été mis à jour le 2026-06-02 par ADT41