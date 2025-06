LES ESTIVALES DE L’ESPACE VIN Saint-Chinian 10 juillet 2025 07:00

LES ESTIVALES DE L’ESPACE VIN 8 avenue de Béziers Saint-Chinian Hérault

Le Soleil dans vos verres et l’accent du Sud, nos vignerons vous attendent du jeudi au dimanche. Dégustation gratuite.

JUILLET :

jeudi 10: Le Clos de l’Amandaie

vend 11: Mas Nicolas

sam 12: Domaine des Soulanes

dim 13: Domaine Marion Pla

lun 14: Domaine Rimbert

jeudi 17: Clos Bagatelle

vend 18: Domaine de Cambis

sam 19 L’Ancienne Mercerie

DIMANCHE 20: LES TERROIRS EN FOLIE

Domaine des Jougla

Domaine de Barroubio

Domaine Delmas

Chateau Mirausse

Domaine Pins des Marguerites

jeud 24: Domaine la Madura

vend 25: Domaine Marcon

sam 26 La Grange des 4 sous

dim 27: Domaine Les Eminades

jeud 31: Clos de l’Anhel

AOUT :

Vend 1: Domaine la Maurine

Sam 2: Mas de Cynanque

Dim 3: Clos du Gravillas

Jeud 7: Chateau la Dournie

Vend 8: Dégustation de Spiritueux

Sam 9: Maison Antech

Dim 10: Domaine la Croix Belle

Jeudi 14: Domaine Thomas Chany

Vend 15: Mas Champart

Sam 16: Domaine de Barroubio

Dim 17: Domaine Lerys

Jeudi 21: Terres 2 Frères

Vend 22: La Côte des Pères

Sam 23: Domaine Moulinier

Dim 24: Domaine Girard .

English :

With sunshine in your glass and a southern accent, our winemakers await you from Thursday to Sunday. Free wine tasting.

German :

Die Sonne in Ihren Gläsern und den Akzent des Südens: Unsere Winzer erwarten Sie von Donnerstag bis Sonntag. Kostenlose Weinprobe.

Italiano :

Con il sole nel bicchiere e l’accento del sud, i nostri viticoltori vi aspettano da giovedì a domenica. Degustazione gratuita di vini.

Espanol :

Con sol en la copa y acento sureño, nuestros viticultores le esperan de jueves a domingo. Degustación de vinos gratuita.

