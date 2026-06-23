Informations pratiques

Neuillé

Les Estivales de Loire Cinéma en plein air Juste une illusion

Rue des artisans Neuillé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 21:30:00

fin : 2026-08-25 22:56:00

Date(s) :

2026-08-25

Les Estivales sont de retour sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire. La programmation est assurée par Héloïse Gaillard.

Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent.

Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux.

Une comédie sur cette période de l’enfance où l’espoir de changer le monde n’était pas “Juste une illusion…”

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 25 août 2026 de 21h30 à 22h56. .

Rue des artisans Neuillé 49680 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

The Estivales are back in the Saumur Val de Loire Urban Community. The program is curated by Hélose Gaillard.

L’événement Les Estivales de Loire Cinéma en plein air Juste une illusion Neuillé a été mis à jour le 2026-06-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME