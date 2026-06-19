Les Estivales de Loire Concert et visite du ciel sous les étoiles Rou-Marson samedi 4 juillet 2026.

Rou-Marson

Les Estivales de Loire Concert et visite du ciel sous les étoiles

Rou-Marson Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Les Estivales sont de retour sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire. La programmation est assurée par Héloïse Gaillard.

Au programme

– A 21h concert sous les étoiles avec Auristelle.

Concert proposé par la talentueuse Auristelle, chanteuse et compositrice, qui a participé aux deux éditions précédentes de la Fest’Académie Les Chants d’Ulysse . Elle nous propose

des compositions originales

– A 22h une visite du ciel sous les étoiles avec l’astrophysicien Patrick Michel une occasion unique d’explorer le ciel nocturne et de se laisser guider à travers les mystères de l’univers. Entre savoir et contemplation, ce temps-fort promet d’allier curiosité scientifique et poésie céleste.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 4 juillet 2026.

21h concert

22h visite. .

Rou-Marson 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

The Estivales are back in the Saumur Val de Loire Urban Community. The program is curated by Hélose Gaillard.

L’événement Les Estivales de Loire Concert et visite du ciel sous les étoiles Rou-Marson a été mis à jour le 2026-06-19 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME