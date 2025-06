Les Estivales de l’Orgue : visite de l’église Sainte Jeanne d’Arc et de son orgue Église Sainte-Jeanne d’Arc Rennes 29 août 2025

Les Estivales de l’Orgue : visite de l’église Sainte Jeanne d’Arc et de son orgue Église Sainte-Jeanne d’Arc Rennes Vendredi 29 août, 16h30 Entrée libre, inscription conseillée à l’Office de Tourisme ou ici : billetterie-rennes.com

Le festival organise à Rennes, les 5 dimanches d’août, 5 concerts autour de l’orgue et des orgues au féminin. Chaque vendredi précédent le concert, une visite de l’église et de son orgue est organisée

**A 16h30, les vendredis (sauf vendredi 15 août reporté au jeudi 14 août) précédant le concert, une visite de l’église et de l’orgue est organisée en partenariat avec Destination Rennes – Office de Tourisme.**

**Visite de l’église avec les guides de l’office de tourisme et découverte de l’orgue avec les organistes locaux.**

**Réservation conseillée : billetterie-rennes.com**

### _Orgues au féminin – Edito_

La langue française regorge d’exceptions parmi lesquelles ces trois noms qui sont masculins au singulier et féminins au pluriel : amour, délice et… orgue ! Il n’en fallait pas moins pour que les Estivales explorent cette part féminine de l’orgue, et notamment les compositrices qui ont écrit pour l’instrument.

Pouvez-vous en citer une ? Peut-être… Deux ? vous séchez probablement ! Et pourtant elles sont nombreuses. Alors, comment expliquer ce phénomène de « disparition des mémoires », d’oubli que souligne la musicologue Florence Launay ? Au fil du temps, l’histoire de la musique et la musicologie, disciplines édictées principalement par les hommes, ont invisibilisé leurs consœurs, pourtant musiciennes aguerries.

La programmation des Estivales de l’orgue 2025 veut contribuer à faire valoir cette musique en demandant aux artistes, majoritairement féminines, d’élargir notre univers musical. Depuis Hildegarde de Bingen jusqu’à Tetiana Yashvili et Lise Borel c’est un millénaire de musiques qui vous est proposé dans cette 29ème édition.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-29T16:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-29T17:30:00.000+02:00

Église Sainte-Jeanne d’Arc rue Danton, 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine