Informations pratiques

Plaintel

Les Estivales de l’Union

Plaintel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

L’association Plaintel Union vous invite dans le centre de Plaintel, pour la deuxième édition des Estivales de l’Union. Cette année, cap sur l’ambiance rockabilly, pin-up et voitures anciennes un grand voyage dans les années 1950 !

Au programme un marché artisanal, des concerts, une exposition de voitures anciennes et de motos, défilé pin-up, initiations de danse rockabilly, taureau mécanique, lancer de haches,coin jeux enfants et château gonflable, balade à poneys, tatoueurs, barbiers, food trucks, buvette, coin sucré et galettes saucisses. .

Plaintel 22940 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 61 64 33

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English :

L’événement Les Estivales de l’Union Plaintel a été mis à jour le 2026-07-22 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme