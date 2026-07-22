Les Estivales de l’Union Plaintel
dimanche 2 août 2026 · Plaintel
Informations pratiques
Plaintel
Les Estivales de l’Union
Plaintel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
L’association Plaintel Union vous invite dans le centre de Plaintel, pour la deuxième édition des Estivales de l’Union. Cette année, cap sur l’ambiance rockabilly, pin-up et voitures anciennes un grand voyage dans les années 1950 !
Au programme un marché artisanal, des concerts, une exposition de voitures anciennes et de motos, défilé pin-up, initiations de danse rockabilly, taureau mécanique, lancer de haches,coin jeux enfants et château gonflable, balade à poneys, tatoueurs, barbiers, food trucks, buvette, coin sucré et galettes saucisses. .
Plaintel 22940 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 61 64 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Estivales de l’Union Plaintel a été mis à jour le 2026-07-22 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme