Les Salles-de-Castillon

Les Estivales de Mauperier

1 Lieu dit Mauperier Les Salles-de-Castillon Gironde

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-06-05 2026-07-03 2026-08-07 2026-09-05

Une soirée vigneronne authentique sous le ciel des Salles-de-Castillon.

Rejoignez-nous pour une soirée conviviale où gastronomie, musique live et bons vins se rencontrent chez Mauperier

Vendredi 5 juin — Soirée Années 80 Sortez vos tenues fluo et épaulettes ! BBQ généreux et musique live pour danser jusqu’au bout de la nuit !

Vendredi 3 juillet — Soirée Bodega Tapas et Paella géante cuisinée par Ana elle-même, musique espagnole live. Olé !

Vendredi 7 août — Soirée Guinguette Cochon de lait à la broche, et les notes rétro de Frangipane — chanson française, entre swing et fantaisie.

Samedi 5 septembre — Soirée Blanche Dress code immaculé, retour de nos mythiques côtes de bœuf au brasero et de notre groupe fétiche Blue Lemon Tree pour clôturer l’été en beauté, dans le cadre des Portes Ouvertes de l’appellation Castillon.

Soirée limitées à 50 personnes Prix 50 € par personne. .

1 Lieu dit Mauperier Les Salles-de-Castillon 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 14 70 28 visites@mauperier.com

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English : Les Estivales de Mauperier

L’événement Les Estivales de Mauperier Les Salles-de-Castillon a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Castillon-Pujols