LES ESTIVALES DE MONTARNAUD Montarnaud vendredi 4 juillet 2025.
Montarnaud Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-07-04
fin : 2025-08-29
Date(s) :
2025-07-04 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-29
Venez nombreux participer aux soirées estivales de l’été sur l’esplanade !
De la musique, des vignerons, des exposants, de la bonne cuisine, et une ambiance conviviale.
Vendre 4 juillet: avec la Boule Montarnéenne. Rouillade de la mer e& snack.
Vendredi 18 juillet: Loto nocturne avec la Sauce Festiv’.
Vendredi 25 juillet: avec le Club Taurin. Plat méditerrannéen & snack.
Vendredi 29 août: avec la Sauce Festiv’. Rougaille saucisse & snack .
Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 55 40 84
English :
Come one, come all to the summer evenings on the esplanade!
Music, winegrowers, exhibitors, good food and a friendly atmosphere,
German :
Kommen Sie zahlreich und nehmen Sie an den sommerlichen Abenden auf der Esplanade teil!
Es gibt Musik, Winzer, Aussteller, gutes Essen und eine gesellige Atmosphäre,
Italiano :
Venite tutti alle serate estive sulla spianata!
Musica, viticoltori, espositori, buon cibo e un’atmosfera amichevole,
Espanol :
¡Vengan todos a las veladas estivales en la explanada!
Música, viticultores, expositores, buena comida y un ambiente agradable,
