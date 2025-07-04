LES ESTIVALES DE MONTARNAUD Montarnaud

LES ESTIVALES DE MONTARNAUD Montarnaud vendredi 4 juillet 2025.

LES ESTIVALES DE MONTARNAUD

Montarnaud Hérault

Tarif :

Date :

Début : 2025-07-04

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-07-04 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-29

Venez nombreux participer aux soirées estivales de l’été sur l’esplanade !

De la musique, des vignerons, des exposants, de la bonne cuisine, et une ambiance conviviale.

Vendre 4 juillet: avec la Boule Montarnéenne. Rouillade de la mer e& snack.

Vendredi 18 juillet: Loto nocturne avec la Sauce Festiv’.

Vendredi 25 juillet: avec le Club Taurin. Plat méditerrannéen & snack.

Vendredi 29 août: avec la Sauce Festiv’. Rougaille saucisse & snack .

Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 55 40 84

English :

Come one, come all to the summer evenings on the esplanade!

Music, winegrowers, exhibitors, good food and a friendly atmosphere,

German :

Kommen Sie zahlreich und nehmen Sie an den sommerlichen Abenden auf der Esplanade teil!

Es gibt Musik, Winzer, Aussteller, gutes Essen und eine gesellige Atmosphäre,

Italiano :

Venite tutti alle serate estive sulla spianata!

Musica, viticoltori, espositori, buon cibo e un’atmosfera amichevole,

Espanol :

¡Vengan todos a las veladas estivales en la explanada!

Música, viticultores, expositores, buena comida y un ambiente agradable,

