Les Estivales de Mouriès Mouriès

Venez vivre Les Estivales de Mouriès du 17 juillet au 04 août 2025 avec 6 concerts programmés pour cette 4ème édition !

Les Estivales de Mouriès est un festival de musique classe, jazz et du monde, ayant pour but de faire découvrir voire redécouvrir au public, grâce à la musique, des lieux typiques et emblématiques du village.



Les lieux des concerts Icônes du village

Du Moulin Peyre à l’Église Saint-Jacques avec une halte au Moulin Saint-Michel au centre du village et en passant par Chez Tata Simone, le Golf de Servanes ou le Domaine Les Terres de Pierre, les Estivales sont présentes dans tout Mouriès et ses environs !



Programmation de cette 4ème édition :



– Jeudi 17 juillet à 20h30 Église Saint-Jacques, avenue Pasteur

Ensemble Unacorda Musique baroque ensemble vocal



– Lundi 21 juillet à 20h30 Chez Tata Simone, chemin du Mas de Jacquet

Sunny Side Trio Musique jazz piano, batterie, contrebasse



– Jeudi 24 juillet à 20h30 Moulin St Michel, 30 cours Paul Révoil

Duo SoluThé ! Musique baroque duo de luths



– Lundi 28 juillet à 20h30 Moulin Peyre, avenue Frédéric Mistral

Duo Alchimera Musique baroque violon et violoncelle



– Jeudi 31 juillet à 20h30 Domaine Les Terres de Pierre, hameau de Baumettes, route d’Eygalières

Aline Rose Musique sud-américaine guitare



– Lundi 04 août à 20h30 Golf de Servanes, route de Servanes

JazzManiak Musique jazz chant, piano, saxophone, batterie, contrebasse



Billetterie en ligne sur le site internet des Estivales de Mouriès ou sur place le jour de l’événement.

IMPORTANT pas de réservation ou de vente de tickets à la mairie de Mouriès .

Ville de Mouriès Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and enjoy Les Estivales de Mouriès from 17 July to 04 August 2025, with 6 concerts scheduled for this 4th edition!

German :

Erleben Sie Les Estivales de Mouriès vom 17. Juli bis zum 04. August 2025 mit 6 Konzerten, die für diese vierte Ausgabe geplant sind!

Italiano :

Venite a godervi Les Estivales de Mouriès dal 17 luglio al 04 agosto 2025, con 6 concerti in programma per questa quarta edizione!

Espanol :

Venga a disfrutar de Les Estivales de Mouriès del 17 de julio al 04 de agosto de 2025, ¡con 6 conciertos programados para esta 4ª edición!

