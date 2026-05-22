Les Estivales de Musique en Médoc Haras de Malleret Le Pian-Médoc

Le Pian-Médoc

Les Estivales de Musique en Médoc

Haras de Malleret 470, chemin de Malleret Le Pian-Médoc Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17 00:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Les Estivales de Musique en Médoc est l’unique festival en Europe, à présenter une programmation entièrement dédiée à de jeunes lauréats de concours internationaux.

Créée en 2003, l’association Estivales de Musique en Médoc est animée par l’ambition de faire découvrir les talents les plus prometteurs de la musique classique (piano, violon, violoncelle, chant, harpe, flûte, guitare, trompette, trombone, etc.). Les plus prestigieux châteaux du Médoc servent d’écrin à ces artistes aussi exceptionnels que le vin produit.

Chaque concert, suivi d’une dégustation du vin du château hôte, porte nos valeurs d’excellence et d’ouverture. Le public ne se trompe pas qui vient massivement et fidèlement assister à nos concerts.

Aujourd’hui, les Estivales de Musique en Médoc est reconnu comme un véritable tremplin pour ces jeunes artistes talentueux. L’ambition des Estivales est de devenir au mois .

Haras de Malleret 470, chemin de Malleret Le Pian-Médoc 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 3 35 56 35 05 contact@chateau-malleret.fr

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English : Les Estivales de Musique en Médoc

L’événement Les Estivales de Musique en Médoc Le Pian-Médoc a été mis à jour le 2026-05-22 par Margaux Médoc Tourisme