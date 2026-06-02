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Les Estivales de musique sacrée concert Agnès Blanche Marc & Hélène von Rechenberg Bach et l’Italie Cathédrale Notre-Dame Coutances

Les Estivales de musique sacrée concert Agnès Blanche Marc & Hélène von Rechenberg Bach et l’Italie Cathédrale Notre-Dame Coutances

Les Estivales de musique sacrée concert Agnès Blanche Marc & Hélène von Rechenberg Bach et l’Italie Cathédrale Notre-Dame Coutances jeudi 13 août 2026.

Lieu : Cathédrale Notre-Dame

Adresse : 1 Rue du Puits Notre-Dame

Ville : 50200 Coutances

Département : Manche

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Coutances

Les Estivales de musique sacrée concert Agnès Blanche Marc & Hélène von Rechenberg Bach et l’Italie

Cathédrale Notre-Dame 1 Rue du Puits Notre-Dame Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Musique au cœur de l’été Les Estivales de musique sacrée, concert Agnès Blanche Marc & Hélène von Rechenberg Bach et l’Italie , flûte et orgue, à la cathédrale de Coutances.   .

Cathédrale Notre-Dame 1 Rue du Puits Notre-Dame Coutances 50200 Manche Normandie  

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English : Les Estivales de musique sacrée concert Agnès Blanche Marc & Hélène von Rechenberg Bach et l’Italie

L’événement Les Estivales de musique sacrée concert Agnès Blanche Marc & Hélène von Rechenberg Bach et l’Italie Coutances a été mis à jour le 2026-06-02 par Coutances Tourisme

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