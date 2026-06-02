Les Estivales de musique sacrée concert Agnès Blanche Marc & Hélène von Rechenberg Bach et l’Italie Cathédrale Notre-Dame Coutances

Coutances

Les Estivales de musique sacrée concert Agnès Blanche Marc & Hélène von Rechenberg Bach et l’Italie

Cathédrale Notre-Dame 1 Rue du Puits Notre-Dame Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Musique au cœur de l’été Les Estivales de musique sacrée, concert Agnès Blanche Marc & Hélène von Rechenberg Bach et l’Italie , flûte et orgue, à la cathédrale de Coutances. .

Cathédrale Notre-Dame 1 Rue du Puits Notre-Dame Coutances 50200 Manche Normandie

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English : Les Estivales de musique sacrée concert Agnès Blanche Marc & Hélène von Rechenberg Bach et l’Italie

L’événement Les Estivales de musique sacrée concert Agnès Blanche Marc & Hélène von Rechenberg Bach et l’Italie Coutances a été mis à jour le 2026-06-02 par Coutances Tourisme