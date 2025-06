LES ESTIVALES DE SAINT JEAN DE VÉDAS Saint-Jean-de-Védas 11 juillet 2025 07:00

Hérault

LES ESTIVALES DE SAINT JEAN DE VÉDAS Allée de la Marquerose Saint-Jean-de-Védas Hérault

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-07-11

2025-07-18

2025-08-01

Les vignerons de l’AOC Languedoc vous accueillent en nocturne tous les VENDREDIS 11, 18 Juillet et 1er Août, de 19h00 à 23h00 au Parc du Terral à Saint Jean de Védas pour vous faire découvrir le meilleur de leurs vins.

La Maison des Vins du Languedoc vous donne rendez-vous les vendredis 11 juillet, 18 juillet et 1er août de 19h00 à 23h00 aux Estivales de Saint jean de Védas ! Une découverte de nos appellations, de nos terroirs à travers des dégustations dans une ambiance festive !

Les Estivales de Saint Jean de Védas proposent aux Montpelliérains et à ses hôtes de passage de découvrir les traditionnelles dégustations de vins du Languedoc, la restauration sur place sous forme d’assiettes tapas auprès des producteurs.

Les Estivales, ce sont également des moments de convivialité sans pareil avec un concert en live différent chaque soir. Des instants à partager en famille et entre amis.

TARIFS

7 € Entrée offrant un verre sérigraphié et deux tickets pour dégustations de vin

3 € Entrée simple, sans verre, sans dégustation

Enfants GRATUIT jusqu’à 17 ans

PROGRAMMATION MUSICALE 2025

Vendredi 11 juillet OXYGENE

Vendredi 18 juillet BETTY ARGO

Vendredi 1er août AMES’ELLES

Attention L’inscription en ligne est un coupe file, cela ne permet pas de réserver une table afin d’être assis.

PIQUE-NIQUE INTERDIT

ANIMAUX INTERDITS .

Allée de la Marquerose

Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie +33 4 67 06 04 44

English :

AOC Languedoc winegrowers welcome you every FRIDAY, July 11th, 18th and August 1st, from 7pm to 11pm at the Parc du Terral in Saint Jean de Védas, to show you the best of their wines.

German :

Die Winzer der AOC Languedoc empfangen Sie jeden FREITAG, den 11., 18. Juli und 1. August, von 19.00 bis 23.00 Uhr im Parc du Terral in Saint Jean de Védas, um Ihnen das Beste ihrer Weine zu präsentieren.

Italiano :

I viticoltori dell’AOC Languedoc vi accolgono ogni VENERDI’, 11, 18 luglio e 1 agosto, dalle 19.00 alle 23.00 al Parc du Terral di Saint Jean de Védas per mostrarvi il meglio dei loro vini.

Espanol :

Los viticultores de la DOC Languedoc le dan la bienvenida todos los VIERNES, 11 de julio, 18 de julio y 1 de agosto, de 19:00 a 23:00 horas, en el Parc du Terral de Saint Jean de Védas, para mostrarle lo mejor de sus vinos.

