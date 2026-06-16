LES ESTIVALES DE SAINT JEAN DE VÉDAS Saint-Jean-de-Védas

Saint-Jean-de-Védas

LES ESTIVALES DE SAINT JEAN DE VÉDAS

Allée de la Marquerose Saint-Jean-de-Védas Hérault

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Les vignerons de l’AOC Languedoc vous accueillent en nocturne tous les VENDREDIS du 10 juillet au 28 août 2026 de 19h00 à 23h00 au Parc du Terral à Saint Jean de Védas pour vous faire découvrir le meilleur de leurs vins.

Les vignerons de l’AOC Languedoc vous accueillent en nocturne tous les VENDREDIS du 10 juillet au 28 août 2026 de 19h00 à 23h00 au Parc du Terral à Saint Jean de Védas pour vous faire découvrir le meilleur de leurs vins.

La Maison des Vins du Languedoc vous donne rendez-vous les vendredis soirs de l’été de 19h00 à 23h00 aux Estivales de Saint jean de Védas ! Une découverte de nos appellations, de nos terroirs à travers des dégustations dans une ambiance festive !

Les Estivales de Saint Jean de Védas proposent aux Montpelliérains et à ses hôtes de passage de découvrir les traditionnelles dégustations de vins du Languedoc, la restauration sur place sous forme d’assiettes tapas auprès des producteurs.

Les Estivales, ce sont également des moments de convivialité sans pareil avec un concert en live différent chaque soir. Des instants à partager en famille et entre amis.

TARIFS

7 € Entrée offrant un verre sérigraphié et deux tickets pour dégustations de vin

3 € Entrée simple, sans verre, sans dégustation

Enfants GRATUIT jusqu’à 17 ans

PROGRAMMATION MUSICALE 2026

Vendredi 10 juillet Madame, Messieurs

Vendredi 17 juillet Hérisson Bisou

Vendredi 24 juillet Wave

Vendredi 31 juillet Foxy and The Innocent Boys

Vendredi 7 août Oxygène

Vendredi 14 août Chabadas Trio

Vendredi 21 août Queen Palace

Vendredi 28 août Duo Lumen

La réservation peut se faire en ligne et non par mail ou téléphone. Elle est conseillée mais pas obligatoire.

Attention L’inscription en ligne est un coupe file, cela ne permet pas de réserver une table afin d’être assis.

PIQUE-NIQUE INTERDIT

ANIMAUX INTERDITS .

Allée de la Marquerose Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie +33 4 67 06 04 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The winemakers of the Languedoc AOC invite you to their evening events every FRIDAY from July 10 to August 28, 2026, from 7:00 p.m. %at the Parc du Terral in Saint-Jean-de-Védas to introduce you to the best of their wines.

L’événement LES ESTIVALES DE SAINT JEAN DE VÉDAS Saint-Jean-de-Védas a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT MONTPELLIER