LES ESTIVALES DE SAPORTA Lattes 8 juillet 2025 07:00

Hérault

LES ESTIVALES DE SAPORTA Maison des vins du Languedoc Lattes Hérault

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08

fin : 2025-07-08

Date(s) :

2025-07-08

2025-07-10

2025-07-15

2025-07-17

2025-07-22

2025-07-24

2025-07-29

2025-07-31

2025-08-05

2025-08-07

2025-08-12

2025-08-14

2025-08-19

2025-08-21

2025-08-26

2025-08-28

2025-09-02

Les mardis et jeudis, du 08 juillet au 02 septembre, les Estivales de Saporta prolongent leurs traditions estivales dans l’écrin de verdure du Mas viticole datant du XVIIe siècle, à Lattes. À deux pas de Montpellier, le fief de l’AOP Languedoc s’ouvre tel un havre de convivialité et de saveurs, où l’on prend plaisir à déguster un verre de vin à l’ombre des oliviers centenaires.

Chaque mardi, les soirées prendront une dimension résolument familiale avec un espace dédié aux enfants !

Au programme des ateliers ludiques, jeux en bois et maquillage pour leur plus grand plaisir.

Les mardis 22 juillet et 12 août mettront particulièrement en lumière l’engagement environnemental de l’appellation Languedoc, en partenariat avec Oc Consigne, acteur local de la consigne et du réemploi des bouteilles.

Lors de ces deux soirées, seuls des vignerons engagés où en cours d’engagement dans une démarche de réemploi seront mis à l’honneur, afin de valoriser pleinement cette initiative vertueuse.

L’ambition du syndicat Languedoc à moyen terme est claire faire de chaque estivale un rendez-vous festif mais aussi responsable, sous le signe de la durabilité.

Enfin, tous les jeudis des soirées festives à thème pour vibrer tout l’été ! Chaque jeudi, place à la fête avec des soirées à thème qui promettent de ravir tous les publics !

Ambiances musicales variées et propositions gourmandes viendront rythmer ces soirées hautes en couleurs.

Qu’il s’agisse d’une soirée jazz ou swing, d’un clin d’œil aux années 80, d’un voyage musical autour du monde ou d’une ode à la mer, chaque date aura son univers propre, pensé pour surprendre, rassembler et faire danser toutes les générations.

Entrée 7€ incluant un verre sérigraphié et 2 tickets de dégustation de vin

3€ entrée simple

La passerelle piétons au dessus de l’A709 est de nouveau praticable pour venir sans voiture depuis le centre de Montpellier .

En Bus arrêt 11 (arrêt Saporta). .

Maison des vins du Languedoc

Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 06 04 44 contact@languedoc-aoc.com

English :

On Tuesdays and Thursdays from July 08 to September 02, Les Estivales de Saporta continue their summer traditions in the verdant setting of the 17th-century Mas Viticole in Lattes. Just a stone?s throw from Montpellier, the stronghold of the Languedoc PDO is a haven of conviviality and flavors, where you can enjoy a glass of wine in the shade of century-old olive trees.

German :

Vom 8. Juli bis zum 2. September werden die Estivales de Saporta dienstags und donnerstags ihre Sommertraditionen in der grünen Umgebung des Weinguts Mas aus dem 17. Jahrhundert in Lattes fortsetzen. Jahrhundert. Nur einen Katzensprung von Montpellier entfernt, ist die Heimat der AOP Languedoc eine Oase der Geselligkeit und des Geschmacks, wo man im Schatten hundertjähriger Olivenbäume ein Glas We

Italiano :

Il martedì e il giovedì dall’08 luglio al 02 settembre, gli Estivales de Saporta continuano le loro tradizioni estive nella cornice verdeggiante del Mas Viticole del XVII secolo a Lattes. A due passi da Montpellier, la roccaforte della DOP Languedoc è un’oasi di convivialità e di sapori, dove si può gustare un bicchiere di vino all’ombra di ulivi secolari.

Espanol :

Los martes y jueves del 8 de julio al 2 de septiembre, los Estivales de Saporta continúan con sus tradiciones estivales en el verde marco del Mas Viticole de Lattes, del siglo XVII. A dos pasos de Montpellier, el baluarte de la DOP Languedoc es un remanso de convivencia y sabor, donde podrá disfrutar de una copa de vino a la sombra de olivos centenarios.

L’événement LES ESTIVALES DE SAPORTA Lattes a été mis à jour le 2025-06-18 par 34 OT MONTPELLIER