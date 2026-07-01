Informations pratiques

Bouzigues

LES ESTIVALES DE THAU À BOUZIGUES

Avenue Louis Tudesq Bouzigues Hérault

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Dans une ambiance festive, venez déguster les produits du terroir, entre amis ou en famille.

Venez participer aux Estivales, des soirées découvertes de vins et produits du terroir. Différents exposants se feront un plaisir de vous présenter leurs spécialités et produits du terroir. Retrouvez tielles, coquillages, gâteaux, chocolats, glaces … Dans une ambiance musicale. Entrée Libre .

Avenue Louis Tudesq Bouzigues 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 46 47 48

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English : LES ESTIVALES DE THAU À BOUZIGUES

Come and enjoy local produce in a festive atmosphere, with friends or family.

L’événement LES ESTIVALES DE THAU À BOUZIGUES Bouzigues a été mis à jour le 2026-07-03 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE