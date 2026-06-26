Informations pratiques

Vaucouleurs

Les Estivales de Vaucouleurs

Vaucouleurs Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-26 2026-07-31

Les Estivales de Vaucouleurs reviennent pour un été 2026 haut en couleurs !

Préparez-vous à vivre un concentré de musique, de fête, de sport, de danse et de convivialité tout au long de l’été !

Au programme

– La Guinguette (7 juin, 12h)

– Braderie (14 juin, 6h30)

– Fête de la musique (19 juin, 18h)

– Soirée foot sur écran géant (26 juin, 18h30)

– Zumba collective et ambiance festive (3 juillet, 18h30)

– Déambulation de véhicules anciens (12 juillet, 10h à 18h)

– Fête Nationale et feu d’artifice (13 juillet, 18h30)

– Show BMX spectaculaire (17 juillet, 18h30)

– Concert Never Mind (24 juillet, 18h30)

– Concours de pétanque (26 juillet, 9h)

– Soirée inter-associations (31 juillet, 18h30)

– Et le grand retour de la fête foraine dès le 7 août !

Entre amis, en famille ou entre voisins, venez partager des moments chaleureux et festifs au cœur de Vaucouleurs.

Rendez-vous tout l’été pour vibrer ensemble au rythme des Estivales !Tout public

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Vaucouleurs 55140 Meuse Grand Est +33 3 29 89 43 02

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English :

The Estivales de Vaucouleurs are back for a colorful summer of 2026!

Get ready to experience a whirlwind of music, festivities, sports, dance, and fun all summer long!

On the schedule:

– La Guinguette (June 7, 12 p.m.)

– Street Market (June 14, 6:30 a.m.)

– Music Festival (June 19, 6:00 p.m.)

– Soccer Night on the Big Screen (June 26, 6:30 p.m.)

– Group Zumba and festive atmosphere (July 3, 6:30 p.m.)

– Vintage car parade (July 12, 10 a.m. to 6 p.m.)

– National Day and Fireworks (July 13, 6:30 p.m.)

– Spectacular BMX Show (July 17, 6:30 p.m.)

– Never Mind Concert (July 24, 6:30 p.m.)

– Pétanque tournament (July 26, 9:00 a.m.)

– Inter-association evening (July 31, 6:30 p.m.)

– And the grand return of the carnival starting August 7!

Whether with friends, family, or neighbors, come share some warm and festive moments in the heart of Vaucouleurs.

See you all summer long to enjoy the Estivales together!

L’événement Les Estivales de Vaucouleurs Vaucouleurs a été mis à jour le 2026-06-26 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS