Tous les mercredis, du 2 juillet au 27 août rencontrez les vignerons à la Passerelle du Pilou, à Villeneuve-lès-Maguelone, en contemplant le coucher de soleil sur les étangs.

Les Estivales de Villeneuve les Maguelone proposent aux Montpelliérains et à ses hôtes de passage de découvrir les traditionnelles dégustations de vins du Languedoc, la restauration sur place sous forme d’assiettes tapas auprès des producteurs.

Les Estivales, ce sont également des moments de convivialité sans pareil avec un concert en live différent chaque soir. Des instants à partager en famille et entre amis.

La réservation peut se faire en ligne et non par mail ou téléphone. Elle est conseillée mais pas obligatoire.

7€ (un verre sérigraphié + 2 dégustations)

3 € Entrée simple, sans verre, sans dégustation

Enfants GRATUIT jusqu’à 17 ans

PROGRAMMATION MUSICALE 2025

Mercredi 2 juillet HERISSON BISOU

Mercredi 9 juillet LES MOUSTIQUES ACOUSTIQUES

Mercredi 16 juillet QUEEN PALACE

Mercredi 23 juillet AMES ‘ELLES

Mercredi 30 juillet OXYGENE

Mercredi 6 août INDIGO BLUE

Mercredi 13 août WAVE

Mercredi 20 août QUEEN PALACE

Mercredi 27 août TRIOPOPCORN

Attention L’inscription en ligne est un coupe file, cela ne permet pas de réserver une table afin d’être assis.

PIQUE-NIQUE INTERDIT

ANIMAUX INTERDITS .

Villeneuve-lès-Maguelone

Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie +33 6 74 98 05 56 contact@languedoc-aoc.com

English :

Every Wednesday, from July 2 to August 27: meet the winemakers at the Passerelle du Pilou, in Villeneuve-lès-Maguelone, and watch the sun set over the ponds.

German :

Jeden Mittwoch, vom 2. Juli bis zum 27. August: Treffen Sie die Winzer auf der Passerelle du Pilou in Villeneuve-lès-Maguelone und betrachten Sie den Sonnenuntergang über den Teichen.

Italiano :

Tutti i mercoledì dal 2 luglio al 27 agosto: incontrate i viticoltori alla Passerella del Pilou a Villeneuve-lès-Maguelone e osservate il tramonto sugli stagni.

Espanol :

Todos los miércoles del 2 de julio al 27 de agosto: reúnase con los viticultores en la Passerelle du Pilou, en Villeneuve-lès-Maguelone, y contemple la puesta de sol sobre los estanques.

