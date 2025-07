Les Estivales d’Henrichemont Henrichemont

Place du Jeu de Paume Henrichemont Cher

Début : 2025-07-26 21:30:00

fin : 2025-08-02 23:00:00

2025-07-26 2025-08-02 2025-08-09

Les Estivales d’Henrichemont viennent rythmer votre été.

Le 26 juillet, 50 exposants (producteurs, créateurs, associations) seront présents pour le marché nocturne. Profitez de la buvette et de la restauration ainsi que de l’ambiance conviviale. Dès 21h30, assitez au concert « Starlight ». Le 2 et 9 août, la commune vous invite à un spectacle historique, accessible gratuitement. .

Place du Jeu de Paume Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 26 70 04 mariehenrichemont@orange.fr

English :

Les Estivales d’Henrichemont will be the rhythm of your summer. The program includes guided tours, a night market and concerts.

German :

Die Estivales d’Henrichemont haben Ihrem Sommer den Rhythmus gegeben. Auf dem Programm stehen Märchenführungen, aber auch ein Nachtmarkt und Konzerte.

Italiano :

Gli Estivales d’Henrichemont (festival estivo di Henrichemont) vi daranno il ritmo della vostra estate. Il programma prevede visite guidate, un mercato notturno e concerti.

Espanol :

Los Estivales de Henrichemont le pondrán ritmo a su verano. El programa incluye visitas guiadas, un mercado nocturno y conciertos.

