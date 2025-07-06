Les estivales du Château du Lort Château du Lort Yvrac

Château du Lort 2 route de Montussan Yvrac Gironde

Début : 2025-07-06

fin : 2025-07-06

2025-07-06 2025-08-03 2025-09-07

Tous les 1ers dimanches du mois, de juillet à septembre, découvrez le Château du Lort. Aux portes de Bordeaux, plongez dans l’univers de cette propriété au cœur de la campagne chic bordelaise pour une pause bucolique… Ce petit vignoble d’un seul tenant se distingue par son histoire agricole, la richesse de son terroir, son outil technique contemporain et son savoir-faire vitivinicole responsable. Vous aurez le plaisir de découvrir tous ces aspects au cours d’une visite pédagogique qui se terminera par la dégustation de 4 vins. 3 départs de visite au choix (durée d’1 h 30 min) matinée (10 h), début d’après-midi (13 h 30), fin d’après-midi (16 h). À noter la dernière date des estivales qui aura lieu le dimanche 7 septembre. .

Château du Lort 2 route de Montussan Yvrac 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 50 27 77 visites@chateaudulort.com

