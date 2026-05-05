Les Estivales du Château du Lort Château du Lort Yvrac

Yvrac

Les Estivales du Château du Lort

Château du Lort 2 route de Montussan Yvrac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-07-19 16:00:00

Date(s) :

2026-06-07 2026-07-19 2026-08-09 2026-09-06

Pour la troisième année consécutive, le Château du Lort vous ouvre ses portes un dimanche par mois durant la saison estivale. Venez participer aux visites et dégustations gratuites que vous propose notre propriété familiale. .

Château du Lort 2 route de Montussan Yvrac 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 60 27 77 mathieu.simonin@vins-castel.wine

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English :

L’événement Les Estivales du Château du Lort Yvrac a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de l’Entre-deux-Mers