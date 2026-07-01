Informations pratiques

Le Bar-sur-Loup

Les estivales du Conseil départemental

Square Seytre Le Bar-sur-Loup Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Les Soirées Estivales constituent un magnifique exemple de solidarité culturelle au sein du département et un levier de développement économique pour les communes du Moyen et Haut Pays.

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Square Seytre Le Bar-sur-Loup 06620 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 89 87 73 36 tourisme.bsl@agglo-casa.fr

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English :

The Summer Evenings are a wonderful example of cultural solidarity within the department and a driver of economic development for the municipalities of the Moyen and Haut Pays.

L’événement Les estivales du Conseil départemental Le Bar-sur-Loup a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme intercommunal de la CASA