Les estivales du Conseil départemental Le Bar-sur-Loup
samedi 18 juillet 2026 · Le Bar-sur-Loup
Informations pratiques
Le Bar-sur-Loup
Les estivales du Conseil départemental
Square Seytre Le Bar-sur-Loup Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Les Soirées Estivales constituent un magnifique exemple de solidarité culturelle au sein du département et un levier de développement économique pour les communes du Moyen et Haut Pays.
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Square Seytre Le Bar-sur-Loup 06620 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 89 87 73 36 tourisme.bsl@agglo-casa.fr
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English :
The Summer Evenings are a wonderful example of cultural solidarity within the department and a driver of economic development for the municipalities of the Moyen and Haut Pays.
L’événement Les estivales du Conseil départemental Le Bar-sur-Loup a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme intercommunal de la CASA