Les Estivales du Cosson 2025 La Ferté-Saint-Aubin

Avenue de Lowendal La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-15

fin : 2025-08-02

2025-07-15

Chaque été, la ville de La Ferté-Saint-Aubin vibre au rythme des Estivales du Cosson, un événement devenu incontournable au fil des années. Du 15 juillet au 2 août, petits et grands sont invités à profiter d’un programme riche en animations et festivités en plein cœur de la ville.

Au programme cette année des concerts pour tous les goûts, avec notamment une soirée animée par DJ Loonyz, un concert de jazz caribéen aux sonorités ensoleillées, une performance de l’Ensemble National de Reggae, un concert folk avec La P’tite Boutique, sans oublier une soirée cinéma en plein air pour profiter de la douceur estivale sous les étoiles.

Ambiance conviviale, musique, culture et détente seront au rendez-vous !

02 38 76 54 14 ou 02 38 64 83 81 ou sport@lafertesaintaubin.fr .

Avenue de Lowendal La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Every summer, the town of La Ferté-Saint-Aubin vibrates to the rhythm of the Estivales du Cosson, an event that has become unmissable over the years. From July 15 to August 2, young and old alike are invited to enjoy a rich program of entertainment and festivities right in the heart of the town.

German :

Jeden Sommer vibriert die Stadt La Ferté-Saint-Aubin im Rhythmus der Estivales du Cosson, einer Veranstaltung, die im Laufe der Jahre zu einem Muss geworden ist. Vom 15. Juli bis zum 2. August sind Groß und Klein eingeladen, ein reichhaltiges Programm an Animationen und Festivitäten im Herzen der St

Italiano :

Ogni estate, la città di La Ferté-Saint-Aubin vibra al ritmo delle Estivales du Cosson, un evento diventato imperdibile nel corso degli anni. Dal 15 luglio al 2 agosto, grandi e piccini sono invitati a godersi un ricco programma di intrattenimento e festeggiamenti nel cuore della città.

Espanol :

Cada verano, la ciudad de La Ferté-Saint-Aubin vibra al ritmo de los Estivales del Cosson, un acontecimiento que se ha convertido en ineludible con el paso de los años. Del 15 de julio al 2 de agosto, grandes y pequeños están invitados a disfrutar de un rico programa de animaciones y fiestas en plen

