LES ESTIVALES DU MAS DE LAVAIL MAURY Maury
LES ESTIVALES DU MAS DE LAVAIL MAURY Maury jeudi 30 juillet 2026.
Maury
LES ESTIVALES DU MAS DE LAVAIL MAURY
RD 117 Maury Pyrénées-Orientales
Tarif : 70 – 70 – 70
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
A Maury au Mas de Lavail (RD 117) à partir de 19h30
Repas accords mets et vins du Mas de Lavail.
Carte blanche à Frédéric PRATX Toque Blanche, Relais de Sceaury.
Musique Live avec OKIE.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
70 € personne (tout compris).
Mas de Lavail info@masdelavail.com 04 68 29 08 95
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RD 117 Maury 66460 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 08 95 info@masdelavail.com
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English :
In Maury at Mas de Lavail (RD 117) from 7:30 p.m
Wine and food pairing dinner at Mas de Lavail.
Carte blanche with Frédéric PRATX Toque Blanche, Relais de Sceaury.
Live music with OKIE.
RESERVATION ESSENTIAL
70 ? person (all included).
Mas de Lavail info@masdelavail.com 04 68 29 08 95
L’événement LES ESTIVALES DU MAS DE LAVAIL MAURY Maury a été mis à jour le 2026-06-03 par OTI FENOUILLEDES
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