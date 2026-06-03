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LES ESTIVALES DU MAS DE LAVAIL MAURY Maury

LES ESTIVALES DU MAS DE LAVAIL MAURY Maury

LES ESTIVALES DU MAS DE LAVAIL MAURY Maury jeudi 30 juillet 2026.

Adresse : RD 117

Ville : 66460 Maury

Département : Pyrénées-Orientales

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 70 70 70 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Maury

LES ESTIVALES DU MAS DE LAVAIL MAURY

RD 117 Maury Pyrénées-Orientales

Tarif : 70 – 70 – 70

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:30:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

A Maury au Mas de Lavail (RD 117) à partir de 19h30

Repas accords mets et vins du Mas de Lavail.
Carte blanche à Frédéric PRATX Toque Blanche, Relais de Sceaury.
Musique Live avec OKIE.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
70 € personne (tout compris).

Mas de Lavail info@masdelavail.com 04 68 29 08 95
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RD 117 Maury 66460 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 08 95  info@masdelavail.com

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English :

In Maury at Mas de Lavail (RD 117) from 7:30 p.m

Wine and food pairing dinner at Mas de Lavail.
Carte blanche with Frédéric PRATX Toque Blanche, Relais de Sceaury.
Live music with OKIE.

RESERVATION ESSENTIAL
70 ? person (all included).

Mas de Lavail info@masdelavail.com 04 68 29 08 95

L’événement LES ESTIVALES DU MAS DE LAVAIL MAURY Maury a été mis à jour le 2026-06-03 par OTI FENOUILLEDES

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