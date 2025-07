Les Estivales du Moulin à huile des Costes Le Moulin des Costes Pélissanne

Les Estivales du Moulin à huile des Costes

Jeudi 24 juillet 2025 à partir de 16h.

Jeudi 7 août 2025 à partir de 16h.

Jeudi 14 août 2025 à partir de 16h. Le Moulin des Costes 445 Chemin De Saint-Pierre Pélissanne Bouches-du-Rhône

Pendant les Estivales du Moulin des Costes, venez à la rencontre des oléiculteurs et de leurs invités ! Une journée festive ponctuée d’animations et de belles rencontres pour toute la famille.

Tout l’après-midi, des visites du moulin sont proposées aux visiteurs ainsi que des dégustations.

Des animations, un marché de producteurs locaux, ainsi qu’une restauration (en soirée) viendront compléter le programme de la journée. .

Le Moulin des Costes 445 Chemin De Saint-Pierre Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 30 00 info@moulindescostes.com

English :

During the Estivales du Moulin des Costes, come and meet the olive growers and their guests! It’s a festive day punctuated by events and encounters for the whole family.

German :

Während der Estivales du Moulin des Costes können Sie die Olivenbauern und ihre Gäste kennen lernen! Ein festlicher Tag mit Animationen und schönen Begegnungen für die ganze Familie.

Italiano :

Durante le Estivales du Moulin des Costes, venite a conoscere gli olivicoltori e i loro ospiti! È una giornata di festa scandita da intrattenimenti e grandi incontri per tutta la famiglia.

Espanol :

Durante los Estivales del Moulin des Costes, venga a conocer a los olivicultores y a sus invitados Una jornada festiva salpicada de animaciones y encuentros para toda la familia.

