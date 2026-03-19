Les Estivales du Patrimoine 2026 Château de Poillé Choeur des jeunes pros de Tours Solo Dios

Chateau de Poillé Charentilly Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18 21:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Cet été, venez vivre une expérience unique pour cette 8ème édition des Estivales du Patrimoine. Un rendez-vous annuel exceptionnel, permettant de découvrir le riche patrimoine historique de la Gâtine Tourangelle.

De juin à fin août, 7 sites d’exception vous ouvrent leurs portes.

Le Château de Poillé a été bâti par l’architecte Phidias Vestier en 1838 pour Charles Moisant. Il a été construit à partir de matériaux issus de l’ancien Manoir de La Hardillière, puis a subi deux incendies entre 1915 et 1966. Le domaine de Poillé se compose du château et d’un ensemble remarquable de communs de la même époque, mais aussi d’un grand parc dans lequel on y trouve notamment une chapelle de 1856.

Solo Dios est un choeur amateur qui réunit des jeunes professionnels tourangeaux passionnés par le chant. Pour cette soirée, ils proposeront un programme varié alliant oeuvres classiques et contemporaines. .

Chateau de Poillé Charentilly 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 29 83 87 tourisme2@gatine-racan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a unique experience this summer at the 8th Estivales du Patrimoine. This annual event is an exceptional opportunity to discover the rich historical heritage of the Gâtine Tourangelle region.

From June to the end of August, 7 exceptional sites open their doors to you.

L’événement Les Estivales du Patrimoine 2026 Château de Poillé Choeur des jeunes pros de Tours Solo Dios Charentilly a été mis à jour le 2026-03-19 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan