Les Estivales du Patrimoine 2026 Chateau du Grand Launay La Cigüe

Chateau du Grand Launay Semblançay Indre-et-Loire

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05 21:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Cet été, venez vivre une expérience unique pour cette 8ème édition des Estivales du Patrimoine. Un rendez-vous annuel exceptionnel, permettant de découvrir le riche patrimoine historique de la Gâtine Tourangelle.

De juin à fin août dans 7 sites d’exception vous ouvrant leurs portes

Cette seigneurie médiévale fortifiée est entourée de douves. Construite en 1550 et dans son état originel, elle sera régulièrement entretenue et aménagée mais jamais modifiée dans sa structure depuis le XVIe siècle. Classée aux Monuments Historiques en 1930, elle est à proximité d’une rivière et est entourée de terres, de prés, de sous-bois et d’une forêt. Le propriétaire, spécialiste de l’art contemporain et expert CNES et CEDEA, effectuera une visite commentée du parc et de ses sculptures contemporaines d’artistes internationaux …

Concert folk Folle messe et bal des émotions, La Ciguë prend ses racines dans les Chapelles abandonnées du Berry. Inspirés par leur terre natale, Chloé (Grande) et Etienne (Toukan Toukan) revisitent les danses folkloriques. 17 .

Chateau du Grand Launay Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 40 81 41

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English :

Come and enjoy a unique experience this summer at the 8th edition of the Estivales du Patrimoine. An exceptional annual event, allowing you to discover the rich historical heritage of the Gâtine Tourangelle.

From June to the end of August, 7 exceptional sites open their doors to you

L’événement Les Estivales du Patrimoine 2026 Chateau du Grand Launay La Cigüe Semblançay a été mis à jour le 2026-03-19 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan